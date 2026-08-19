Ce presupune flexibilitatea consumului?

Noul sistem introduce un concept inovator în piața de energie: flexibilitatea consumului. Consumatorii pot decide să-și diminueze temporar consumul de electricitate în anumite intervale orare și, în schimb, să obțină beneficii financiare. Acest serviciu este complet voluntar și nu se limitează doar la situații de criză, cum ar fi deficitul de resurse sau temperaturile extreme. Decizia de a participa aparține exclusiv consumatorilor, care pot analiza avantajele economice în funcție de nevoile lor operaționale.

„Prin acest regulament, flexibilitatea consumului devine o resursă care poate avea o valoare și un preț în piața de energie. Nu vorbim despre raționalizare și nici despre un mecanism rezervat exclusiv situațiilor de criză. Vorbim despre posibilitatea unui consumator de a decide singur că, într-un anumit interval și la un anumit preț, este mai avantajos să reducă temporar consumul și să fie plătit pentru această flexibilitate”, a explicat George Niculescu, președintele ANRE.

Cum ajută acest mecanism piața energetică?

Pe lângă beneficiile directe pentru consumatori, acest mecanism are implicații pozitive și pentru Sistemul Energetic Național. În perioadele de criză, cum ar fi atunci când apar indisponibilități mari de producție sau limitări ale importurilor, flexibilitatea consumului poate contribui semnificativ la echilibrarea sistemului. De asemenea, în momentele în care prețurile energiei sunt ridicate, reducerea cererii devine o opțiune mai atractivă și mai accesibilă.

Un alt avantaj major este scăderea presiunii asupra pieței de echilibrare. „Atunci când sistemul se poate echilibra prin reducerea voluntară a cererii, scade nevoia de a apela la resurse de echilibrare scumpe, ale căror costuri sunt ulterior decontate tot de către consumatori”, a precizat ANRE. Astfel, fiecare megawatt-oră de consum redus la un preț competitiv înlocuiește resursele mai costisitoare, reducând semnificativ costurile totale ale pieței.

Care sunt pașii principali pentru implementare

Implementarea acestui serviciu presupune mai mulți pași clari:

Transelectrica identifică necesarul de flexibilitate și organizează licitații pentru perioadele în care este nevoie de reducerea consumului.

Consumatorii eligibili, furnizorii sau agregatorii interesați transmit oferte detaliind cantitatea de energie pe care o pot reduce și prețul dorit.

Cele mai avantajoase oferte sunt selectate până la acoperirea necesarului.

Reducerea efectivă a consumului este verificată pe baza datelor de măsurare comparate cu un profil stabilit anterior.

Participanții care respectă angajamentele sunt remunerați în funcție de rezultatele obținute în cadrul mecanismului de piață.

Prin acest sistem, ANRE urmărește să transforme consumatorii din utilizatori pasivi în parteneri activi ai Sistemului Energetic Național. Mecanismul bazat pe competiție și decizii economice individuale promite beneficii atât pentru consumatori, cât și pentru stabilitatea pieței energetice din România.

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