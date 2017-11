Vicecampionii mondiali la Counter Strike sunt români. Nu mai facem performanță la fotbal, dar suntem tari la jocuri pe calculator. Marile echipe de fotbal își fac și divizii de jocuri pe calculator. La noi, gamingul este însă privit ciudat.

Nu apar la știrile din sport, dar ei se consideră sportivi. Se antrenează intens, încearcă să aibă o alimentație sănătoasă și să facă mișcare. Asta pentru că jocurile pe calculator îi țintuiesc pe scaune și câte opt ore pe zi. Ca un loc de muncă unde au normă întreagă.

După ani de zile în care părinții le țineau predici despre câte ar putea face dacă s-ar ridica de la calculator, acum au avut primele rezultate importante. BTN, Jaxi, Xellow, iGm și ang sunt o parte din echipa Nexus la Counter Strike care a ajuns vicecampioană mondială. Tineri, frumoși și în curând cu bani mulți. În curând, fiindcă acum, în România, sporturile electronice nu sunt nici foarte bine văzute și nici plătite grozav. Dar jucătorii care pleacă să joace în afară sunt ca sportivii profesioniști. În afară, gamerii sunt transferați pe bani buni între echipe. Și echipa Nexus a făcut un transfer în echipa lor: au luat un jucător grec și joacă în campionatele din afară.

Echipele mari de fotbal își fac și echipe de jocuri pe calculator

„La noi în țară, gamingul a crescut excepțional de mult. Transferurile sunt exact ca la fotbal, noi tocmai l-am transferat pe Delitto, un grec, de la echipa Panathinaikos, echipă de fotbal care are echipă de League of Legends. Manchester United își caută acum echipă de League of Legends. Schalke 04 are echipă de League of Legends și Counter Strike în momentul de față. Real Madrid investește într-o echipă, dar nu au spus în care exact. Sunt în jur de 10-15 echipe de fotbal care au ori investesc într-o echipă”, spune Octav Crețu, coordonatorul echipei.

I-am prins pe băieți la masă. Mâncau împreună câte ceva ca să prindă puteri pentru meciul din acea seară. Competițiile sunt destul de dese și îi țin ocupați pe băieți, care mulți trebuie să meargă și la școală. Și pentru părinții care își fac griji că ar fi prea multă violență în aceste jocuri, băieții au un contraargument: „Pot să vă dau un exemplu, un documentar făcut de un prieten despre Call of Duty, care nu se mai joacă acum la nivel competitiv, despre cei mai buni 30 de jucători ai lumii. Din 30, 28 lucrează fie în IT, oricum, au salarii de peste 3.000 de euro. N-au ajuns niciunul rău. Din punctul meu de vedere, jucătorii buni de esports sunt oameni foarte inteligenți și cred că 90% din ei știu engleză. La nicio altă activitate nu înveți engleză la fel de ușor cum înveți la jocuri”, spune Octav. Specialiștii avertizează însă cu privire la pericolele jocurilor pe calculator.

Iulian, unul dintre membrii echipei de CS, se joacă pe calculator de la 3 ani

Iulian Hagău, adică iGm, se joacă pe calculator de 15 ani. Și are doar 18. Părinții i-au cumpărat calculator și l-au și lăsat, e drept, cu porția, să se joace. „Cu pauze mai mici sau mai lungi, m-am tot jucat și m-am apucat de joc în clasa a noua, când am obținut un calculator pentru că am luat notă mare la Evaluarea Națională și am intrat la un liceu bun. Și într-un an și jumătate am ajuns printre cei mai buni jucători din România”, povestește Iulian.

Chiar dacă a avut parte de permisivitatea părinților, acum, în buza examenului de Bacalaureat, este bătut la cap să își regândească prioritățile. „Părinții sunt stresați de asta, vor să învăț și să mă ocup și de școală, am fost și olimpic la matematică, în clasa a noua, la națională, și după un an, când s-a terminat clasa a noua, am lăsat școala pe planul secundar și am pus jocul pe locul principal”, spune Iulian.

Tot de mic, de la 11 ani, a început să se joace și Robert Guță. A muncit mult să ajungă Xellow, vicecampionul mondial la CS. Și dacă părinții nu l-au susținut la început, au început să își schimbe opinia despre ce face după ce a adus primii bani în casă: 500 de lei.

„Toată lumea vede gamingul doar ca pe un joc, că îți pierzi timpul în fața calculatorului, dar e mult mai mult de atât, contează disciplina, foarte mult timp acordat și pur și simplu e un fel de job. Doar în România e văzut așa, în alte țări chiar este un job. Carieră se poate face. Unde vreau să ajung? Sper să ajungem cu echipa noastră Nexus cât mai sus. Să audă cât mai multă lume despre noi”, spune Robert.

Jaxi, adică Marian Costin Vrînceanu, nu știe să piardă. „Sunt o persoană foarte competitivă, și nu neapărat doar la jocuri pe calculator, ci la toate jocurile. Nu suport să pierd nici la jocul de cărți, și jocul ăsta mi-a trezit acest spirit în mine și mă ține motivat să joc. Și e o satisfacție destul de mare, mai ales când joci în fața altor țări sau în fața unor echipe mai bune decât a ta sau a unor jucători pe care îi urmărești de mult timp. Și în momentul în care reușești, asta te motivează foarte mult să continui să faci asta”, spune Costin, cu pasiune.

România a bătut Australia, care era favorita competiției

Părinții îi sunt alături în pasiunea lui. Evident, nu a fost așa de la început: „Când m-am apucat, a fost ceva de genul: ”Ai putea să îți pierzi timpul făcând altceva, de ce stai atât de mult la calculator?”. Chestiile standard pe care le spune orice părinte, și astea au continuat până când, acum un an, l-am chemat ușor pe tata, pentru că el m-a susținut cel mai mult, și a văzut că e destul de serioasă chestia și vine foarte multă lume să vadă aceste concursuri, după care, acum vreo opt luni de zile am chemat-o pe mama la un eveniment și a rămas foarte impresionată. Și, de atunci, mi-e foarte ușor să comunic cu ei pe subiectul ăsta, pentru că au înțeles mult mai bine și acum m-au înțeles mult mai bine, și acum mă urmăresc la fiecare meci, de acasă se uită la toate streamurile și mi-e mult mai ușor”, spune Costin.

N-au apucat să își savureze victoria de la campionatul mondial de Counter Strike, că au venit alte competiții peste ei. Dar reușita lor le-a dat multă încredere. „A fost foarte frumos, după un drum atât de lung, s-a meritat. Sincer să fiu, nu ne așteptam să jucăm finala, însă ne-am propus: haide să vedem unde putem ajunge. Dacă putem, de ce nu? Pentru noi, scopul inițial era să ieșim din grupe, mai ales că am avut un adversari destul de puternic în primul meci din playoff – Australia, însă după acel meci, i-am bătut și am prins mare încredere”, spune Cătălin Stănescu, adică BTN, după nickname-ul din joc.

Chiar dacă mulți nu pun semnul egal între sport și gaming, băieții spun că performanța vine, chiar dacă bați tastatura și nu maidanul, prin disciplină. „Dacă ești disciplinat, deja totul decurge mult mai ușor și mult mai bine, pentru tine și pentru echipă”, mai spune Cătălin.

România a ieșit în clasamentul general la competiția din Coreea pe locul 4 mondial. Pe lângă Counter Strike, au participat cu o echipă și la competițiile de League of Legends și Tekken.

