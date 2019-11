De Ana Hațeg,

Adina Marian l-a prins pe soțul său, Cristian Sabou, căutând pe Google informații despre uciderea lui Valerie Graves în Bosham, West Sussex, și după ce a pus cap la cap mai multe date pe care le avea, și-a dat seama că acesta era criminalul, relatează The Sun.

Crima a fost comisă în 2013, dar abia anul acesta bărbatul a fost arestat și a pledat vinovat după ce a ajuns în custodia poliției.

Adina Marian, aflată în România, a declarat pentru The Sun: „Nu am făcut nimic o perioadă pentru că mi-a fost teamă de el și ce le-ar putea face fetele noastre. Dar în cele din urmă am decis să iau atitudine pentru că așa era corect”.

Ea a furnizat Poliției Sussex – care nu a închis niciodată cazul – ADN-ul fiicelor sale pentru ca acesta să fie confruntat cu cel de pe arma crimei și a dovedi cine este criminalul.

Informațiile cruciale transmise de românca din Dej au determinat poliția să îl identifice pe Sabou în luna iulie a acestui an.

El a fost arestat în România, i-au fost prelevate probe ADN și acestea au fost identice cu cele de pe arma crimei și ușa dormitorului în care a fost ucisă Valerie Graves.

Marian, 26 de ani, și-a explicat decizia de a-l ”turna” pe soțul ei, spunând: „Nu puteam să trăiesc cu mine, știind că un criminal cu sânge rece pășea liber pe străzi”.

„Am văzut că a căutat pe Google crimă în Bosham și ciocan. I-am arătat telefonul și l-am întrebat despre ce este vorba? Era o poză cu un ciocan acolo și l-am întrebat: Nu este acesta ciocanul pe care l-ai avut în Anglia? L-am recunoscut, îl văzusem când locuiam acolo”, a povestit femeia.

„I-am spus atunci că vreau să ne despărțim. El mi-a zis: ‘Nu te despărți de mine – și ține-ți gura. I-am spus că nu mă voi despărți de el și am așteptat până s-a întors în Anglia. Am continuat să presez poliția, să le trimit mail-uri întrebând cât va dura”, le-a mai spus femeia jurnaliștilor britanici.

Judecătoarea care l-a condamnat pe Sabou a lăudat-o pe femeie pentru „decența și curajul” său și a spus că această crimă ar fi „rămas nesoluționată” dacă ea nu ar fi anunțat poliția.

Adina Marian, care s-a întors în România, a declarat pentru The Sun: „Îmi pare rău pentru familia lui Valerie și îmi e rușine că soțul meu le-a provocat atâta durere. Sper că acest verdict le va aduce puțină consolare”.

Cristian Sabou, de 28 de ani, din Dej, a pledat ”vinovat” în fața tribunalului din Lewes pentru uciderea britanicei Valerie Graves. Femeia care împlinise 55 de ani chiar de Crăciun a fost ucisă cu bestialitate în noaptea de 29 spre 30 decembrie 2013.

Femeia a fost lovită în mod repetat cu un ciocan în cap, prezentând răni provocate cu o forță similară celei exercitate de un accident rutier.

Bărbatul a intrat în casă cu scopul de a fura, crezând că nu e nimeni înăuntru. Românul lucrase câteva luni pentru proprietarii vilei și știa că aceștia au bunuri de valoare.

Crima a declanşat una din cele mai îndelungate ”vânători” de suspecţi din istoria poliţiei din Sussex. Anchetatorii au audiat 10.000 de persoane, 3.000 de localnici au dat probe ADN, iar în 2014 un tânăr a fost arestat în acest caz, pentru a fi apoi eliberat din lipsă de probe.

Cristian Sabou a fost arestat abia în iulie 2019, în România, fiind apoi extrădat în Marea Britanie.

