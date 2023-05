Românul Vadim Ghirda, fotograf AP, a făcut parte din echipa agenţiei de presă care a câştigat premiul Pulitzer la categoria „breaking news photo” (n.r. – imagini de ultimă oră).

Una dintre cele mai importante instituţii media din lume, New York Times (NYT) şi reporterii săi au primit premiul Pulitzer pentru „reportaj internaţional” pentru „acoperirea neabătută a invaziei Ucrainei de către Rusia, în special pentru o anchetă de opt luni asupra morţilor ucraineni din Bucha şi a unităţii ruseşti responsabile de aceste crime”, a anunţat Marjorie Miller, administratorul premiilor Pulitzer, într-un mesaj video.

Procurorii ucraineni susţin că forţele ruse au ucis circa 1.400 de civili în sectorul Bucha, la nord de Kiev, unde au fost descoperite cadavre după ce Moscova şi-a retras trupele la sfârşitul lunii martie 2022.

Bucha a devenit un simbol al crimelor de război comise de armata rusă de la începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022.

Vadim Ghirda, fotograf Associated Press, pe lista câştigătorilor la premiile Pulitzer

Agenţia de presă americană AP a câştigat un Pulitzer la categoria „breaking news photo” pentru imaginile sale „unice” de la începutul conflictului, în urmă cu 14 luni. Românul Vadim Ghirda, fotograf AP, a făcut parte din echipa agenţiei de presă care a câştigat acest premiu, conform AP.

De asemenea, agenţia de presă a primit premiul pentru „serviciu public” pentru un reportaj „curajos” despre asediul oraşului ucrainean Mariupol. Simbol al rezistenţei ucrainene, acest oraş-port din sud-estul ţării a fost asediat şi bombardat timp de mai multe săptămâni de forţele ruse la începutul invaziei.

O fotografie AP cu o femeie gravidă rănită, care este evacuată dintr-o maternitate din Mariupol atacată de către forţele ruse, a fost recompensată cu premiul World Press Photo of the Year din acest an, acordat luna trecută. Femeia şi copilul ei nenăscut au murit în urma atacului.

Alte instituţii media americane de renume, cum ar fi Los Angeles Times şi Wall Street Journal, au fost premiate pentru reportajele lor de investigaţie privind scandalurile politice şi financiare din SUA.

Anul trecut, jurnaliştii ucraineni au fost recompensaţi pentru „curajul” lor cu un Pulitzer special.

Cincisprezece dintre cele 23 de categorii ale Premiilor Pulitzer sunt rezervate lucrărilor jurnalistice, de la reportaje de investigaţie la fotografii şi caricaturi.

Premiile sunt acordate şi pentru literatură, precum şi pentru muzică şi teatru. Câştigătorii sunt aleşi de un juriu cu sediul la universitatea newyorkeză Columbia.

La categoria „fiction” s-au impus „Demon Copperhead”, de Barbara Kingsolver, şi „Trust”, de Hernan Diaz, iar în domeniul muzicii, Pulitzerul le-a revenit lui Rhiannon Giddens şi Michael Abels pentru opera lor „Omar”.

