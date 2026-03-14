Producătorul de cabluri electrice din Târgu Mureș recrutează ingineri, oferind venituri nete substanțiale (8.000 – 10.000 lei) și un beneficiu rar pe piața muncii: pachet complet de relocare. Cei selectați vor primi un apartament din partea companiei, care va acoperi inclusiv costurile facturilor lunare, eliminând astfel cheltuielile majore de întreținere pentru noii angajați.

Pe lângă pachetul salarial atractiv, Romcab impune standarde ridicate: candidații trebuie să fie ingineri cu o bază tehnică solidă, experți în proiectare asistată (AutoCAD/CAD-CAM) și buni cunoscători ai materialelor de fabricație.

Postul presupune un nivel ridicat de implicare, solicitând disponibilitate pentru ore suplimentare și activitate în weekend, dar și o capacitate excelentă de a prioritiza sarcinile într-un mediu de producție alert.

Inginerii recrutați de producătorul mureșean vor prelua controlul total asupra procesului de fabricație. Responsabilitățile pornesc de la planificarea strategică a producției și monitorizarea resurselor, până la reglarea fină a parametrilor tehnici pentru a elimina erorile. O componentă esențială a jobului este controlul calității la fiecare verigă a lanțului de producție, finalizat prin teste riguroase și întocmirea documentației de trasabilitate.

