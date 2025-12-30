  • Gonen a povestit cum agresorul „i-a luat totul” și a crezut că va deveni sclavă sexuală permanentă. Romi a relatat despre abuzurile fizice și psihice care au lăsat „urme adânci” asupra vieții sale, dorind ca experiențele ei să fie „o lecție pentru lume”.
  • Postul public Canal 12 a recunoscut că interviul, luat la aproape un an de la eliberarea lui Romi Gonen, din 19 ianuarie, a zguduit audiențele, însă a subliniat importanța aducerii acestor povești la lumină pentru a înțelege dimensiunea tragediei.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

„Sclavă sexuală pentru totdeauna”

De multe ori m-am gândit: «Toată lumea din Israel crede că sunt moartă, și, de fapt, sunt aici și voi fi sclava lui sexuală pentru totdeauna».

Romi a explicat în interviu că scopul ei este ca lumea să fie conștientă de suferințele pe care le-au îndurat ostaticii Hamas.

„El mi-a luat totul”, a declarat ea, referindu-se la unul dintre agresorii săi. Experiențele ei au fost devastatoare și, conform spuselor ei, au lăsat urme adânci asupra psihicului și vieții sale. Ea a menționat că la un moment dat a crezut că va fi forțată să rămână „sclavă sexuală pentru totdeauna”.

Festivalul Nova, unde a avut loc răpirea, a fost scena unui atac brutal în care numeroase persoane au fost luate captive sau ucise.

Romi a fost una dintre victimele nevinovate ale acestui act barbar. Ea a povestit cum a fost separată de ceilalți și supusă unor abuzuri repetate de către cei care o țineau captivă.

Romi Gonen, mărturii tulburătoare după 471 de zile în mâinile Hamas: „Întrebarea la care se gândesc toți este dacă am fost abuzată. Dar nimeni nu vrea să audă răspunsul. Da, mi-au luat totul!”
Romi, împreună cu Gaya, prietena ei, înainte să fie răpită

„Am fost tratată ca un obiect”, a spus Romi. Mărturiile ei dezvăluie o realitate terifiantă despre modul în care grupările teroriste își tratează ostaticii, folosindu-i ca instrumente de intimidare și violență.

În a patra zi, violată de un asistent medical

Întrebarea la care se gândește toată lumea este: Ai fost abuzată sexual? Dar nimeni nu o pune pentru că nimeni nu vrea să audă răspunsul. E un răspuns care doare infinit – Romi Gonen

În a patra zi petrecută în Gaza, Romi a fost violată de un asistent medical de la spitalul Shifa, unde fusese dusă imediat după răpire: „M-am dus să fac un duș, iar el a venit cu mine, chipurile ca să mă ajute. Eram rănită, nu aveam nicio putere. Eram într-o situație în care nu puteam face nimic. Mi-a luat totul”.

Mai târziu, a fost mutată și ținută captivă de „2 teroriști: Mohammed și Ibrahim“. Amândoi au exploatat vulnerabilitatea lui Gonen. Ea a reușit să respingă primul atac al lui Mohammed.

„De acum înainte, vom dormi lipiți unul de celălalt”

Dar nu exista scăpare în captivitate. A doua zi dimineață, Mohammed a pus lucrurile la punct: „De acum înainte, vom dormi lipiți unul de celălalt. Dacă te duci la baie, voi merge și eu cu tine. În fiecare noapte te voi încătușa de mine”.

Cele mai grave abuzuri au durat „aproape o jumătate de oră”. Ca s-o îngrozească, Mohammed i-a spus că Hamas a ordonat uciderea ei.

Apoi mi-a ordonat să merg la baie și să mă spăl la chiuvetă, pentru că nu știa când va fi din nou posibil… Eu plângeam, el se distra de minune.

Cu un calm înfiorător, ea descrie oroarea. Cum s-a uitat afară printr-o fereastră mică în acel moment. „Cerul era albastru, totul era normal. Și m-am gândit: Aceasta este realitatea mea. Nu voi uita niciodată acest contrast, frumusețea de afară și mizeria, brutalitatea de aici”. Era paralizată, încremenită.

„M-am trezit pe pat, Ibrahim era și el acolo. Cele mai grele 16 zile”

„M-am dus la baie, Mohammed a venit cu mine și m-a privit. Când am ieșit din baie, mi-a țiuit în urechi și apoi nu am mai auzit nimic… Am simțit că întreaga lume se învârtea în jurul meu și eram complet surdă. M-am trezit pe pat, Ibrahim era și el acolo. Au fost de departe cele mai grele 16 zile din captivitatea mea”, completează ea coșmarul.

În captivitate, scrie site-ul Mako, Romi si-a pierdut simțul auzului. Psihologii au observat că este posibil ca pierderea auzului să-i fi permis să se concentreze asupra lucrurilor care îi dădeau speranță în acele momente inumane, cum ar fi să se uite pe fereastră și să vadă un cer frumos care îi amintea că afară exista o viață normală și că familia ei o aștepta.

Astăzi, Gonen spune cu tărie: „Vorbesc pentru că ceea ce ni s-a întâmplat nu trebuie negat și nu trebuie uitat niciodată”.

„Nu vreau ca nimeni să treacă prin ce am trecut eu”, a adăugat ea, cu o voce marcată de durere.

