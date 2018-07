”ROȘIA MONTANĂ NU A INTRAT ÎN LISTA UNESCO! Guvernul, prin această mișelie, a trădat interesele României. Toate șansele erau de partea noastră. ICOMOS dăduse o recomandare de includere a Roșiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial, toate statele aveau de gând să voteze pentru includere, nimeni neavând nimic de obiectat în acest sens. Nimeni, în afară de… România. Ce a făcut guvernul a fost să trimită pe secretarul de stat de la Ministerul Culturii, Răzvan Rab, pentru a negocia o amânare a votului pe Roșia Montană. Ce a făcut acesta a fost să le spună membrilor comitetului că guvernul român dorește amânarea votului pentru că România ar putea pierde 4 miliade dolari în procesul de arbitraj contra RMGC (o minciună repetată obsesiv în ultimele luni). Discuții purtate pe holuri, în pauze, departe de urechile delegației Parlamentului României. Oare de ce?”, a scris Vlad Alexandrescu pe pagina de Facebook.

Senatorul USR afirmă că ”interesele unor corporații și ale unei clase politice vândute încă de acum 20 de ani au fost mai importante decât interesul național”.

”Amânarea votului pe motivul procesului de arbitraj înseamnă mulți, mulți ani de zile, șansele salvării Roșei scăzând cu fiecare zi care trece. Este cel mai rușinos moment al României de când este membră UNESCO. Toate celelalte state ale lumii duc o negociere acerbă în aceste zile astfel încât monumentele lor să fie incluse în Lista UNESCO, iar fiecare reușită este întâmpinată cu aplauze și urale. În opoziție cu lumea civilizată, se află România. Singurul stat care a militat pentru ca monumentul său să NU intre în această listă. Un stat acaparat de o gașcă de ticăloși care nu dau doi bani pe importanța patrimoniului. Tot ce vor e să ne lase naibii în pace UNESCO cu ideile lor, să facem un crater peste Roșia Montană ca să își poate umple ei buzunarele. Normal că și restul statelor știu acest lucru, nu toți sunt la fel de “profesioniști” precum guvernul nostru”, spune parlamentarul USR, adăugând că ”vom fi cunoscuți de acum înainte, cei care își vând patrimoniul pentru bunăstarea politicienilor lor”.

În opinia senatorului, ”ceea ce au săvârșit voi aici, membri și reprezentanți ai Guvernului, se numește trădare”.

”Ați acționat astfel încât patrimoniul nostru să fie redus la un crater în viitorul apropiat. Iar asta nu va rămâne fără consecințe, vă promit! Din fericire, prin faptul că aici, în Bahrain, am fost prezent și că am putut lucra cu oameni care m-au ajutat din toate părțile României și cu experți internaționali, am reușit să obținem eliminarea unei părți monstruoase din propunerea de amendament lucrată de Guvern, anume că România nu ar fi putut reveni cu acest dosar la UNESCO înainte ca arbitrajul internațional de la Washington să se termine, ceea ce ar fi avut drept efect practic anularea dosarului (în 3 ani, expiră recomandarea ICOMOS pentru dosarul depus, or procesul poate dura 7-8 ani) Am reușit de asemenea să fie inclusă mențiunea specială că România trebuie să pună în operă măsurile necesare pentru a asigura protecția și managementul potențialei valori universale excepționale a sitului Roșia Montană, așa cum au fost identificate de ICOMOS, și că România va lucra în acest scop în strânsă cooperare cu organizațiile consultative”, a mai spus senatorul.

