Promoția „Dominos Forever” care a ajuns în instanță

Dmitri Mezentsev, unul dintre cei 350 de câștigători ai campaniei „Domino’s Forever” lansate în 2018, a fost inițial beneficiarul unei promisiuni inedite: 100 de vouchere gratuite pentru pizza pe an, timp de un secol. Oferta impunea participanților să își tatueze sigla companiei, de cel puțin 2 cm, pe o parte vizibilă a corpului și să posteze fotografii ale tatuajului pe rețelele sociale.

„M-am săturat de pizza, dar obligațiile față de clienți trebuie îndeplinite. Este o chestiune de principiu”, declara Mezentsev pentru Moskva FM în 2023, după ce compania a anunțat că nu mai onorează voucherele. În aceeași postare pe rețeaua VKontakte, Dominos propunea participanților să acopere tatuajele pe cheltuiala firmei.

Tribunalul Districtual Meșcenski din Moscova a respins miercuri cererea lui Mezentsev, care solicita continuarea livrării de 100 de pizza anual până în 2118, alături de despăgubiri pentru „daune morale”.

Explozia tatuajelor Dominos și limitele impuse de companie

Campania Dominos a generat controverse încă de la început. Lansată pe Facebook în 2018, promoția nu prevedea inițial o limită a numărului de participanți, ceea ce a dus la o explozie de cereri. În Rusia, unde venitul mediu lunar era echivalentul a aproximativ 375 de lire sterline, oferta a fost percepută ca o oportunitate financiară. Compania a fost copleșită de imagini cu tatuaje proaspete și a impus rapid o limită de 350 de participanți și un termen de o săptămână.

„Prieteni, avem deja 350 de participanți! Nu primim tatuaje noi!”, avertiza compania într-o actualizare pe rețelele sociale, cerând clienților să își anuleze programările pentru tatuaje.

Unii participanți s-au plâns că s-au grăbit să se tatueze fără a fi incluși în promoție, iar alții au fost dezamăgiți să afle ulterior că voucherele gratuite erau supuse impozitării.

Dominos Pizza a operat în Rusia printr-o franciză, dar licența a fost reziliată după invazia Ucrainei. În 2023, restauratorul rus Anton Pinskiy și rapperul pro-guvernamental Timati au anunțat preluarea activelor francizei, inclusiv 120 de magazine active.

