Articol de Polina Ivanova (Berlin), Chris Cook (Londra).

Numele său se numără printre numărul tot mai mare de bărbați ruși în vârstă de 50, 60 și chiar 70 de ani care luptă și mor pe linia frontului, pe măsură ce forțele Kremlinului s-au orientat către așa-numiții voluntari, bărbați care sunt convinși să se înroleze în armată cu oferta unui salariu și a unui bonus generos.

O bază de date compilată pe parcursul a trei ani de organizația de investigații independentă rusă Mediazona, împreună cu serviciul rus al BBC și alții, ilustrează profilul schimbător al soldaților ruși din Ucraina de la începutul invaziei la scară largă a Moscovei în urmă cu trei ani.

Luni, la a treia aniversare a războiului, Mediazona a publicat pentru prima dată datele sale complete, enumerând numele și detaliile a aproape 100.000 de soldați ruși uciși în lupte în Ucraina, compilate din postările de pe rețelele de socializare și din știrile locale. Un proiect separat al iStories a adunat date folosind instrumente de inteligență artificială și a ajuns la o cifră similară, cu 104.000 de nume.

Mediazona și oficialii serviciilor secrete occidentale estimează că numărul total al morților ruși este semnificativ mai mare. Datele Mediazona arată că, în primul an al invaziei, majoritatea soldaților proveneau din forțele armate ruse regulate, inclusiv din divizii de elită, trimise să cucerească Kievul în câteva zile.

După mobilizarea a aproximativ 300.000 de rezerviști în toamna anului 2022, oamenii mobilizați au început să apară din ce în ce mai mult printre morți. Până la începutul anului 2023, deținuții recrutați din închisori au dominat numărul deceselor, precum și luptătorii de la Wagner și alte companii militare private (PMC). Dar în al treilea an de război, componența forțelor Rusiei s-a îndreptat din ce în ce mai mult către soldații contractuali, Moscova încercând să își refacă batalioanele fără a lua măsura nepopulară de a emite un nou ordin de mobilizare.

Pentru a realiza acest lucru, a oferit „voluntarilor” potențiali prime de înscriere și salarii din ce în ce mai mari, bărbații mai în vârstă părând a fi mai dispuși să răspundă apelului. Explicațiile variază de la experiența lor militară în războaiele anterioare ale Rusiei, mai multă urgență în rezolvarea problemelor financiare sau juridice sau faptul că, statistic, rușii mai în vârstă petrec mai mult timp urmărind televiziunea țării, plină de propagandă.

„Un „voluntar” tipic astăzi, care se înscrie, să zicem, la Moscova, pentru 2 milioane de ruble (23 000 de dolari), este un bărbat care vine la biroul militar cu întreaga sa familie și toată lumea înțelege ce face”, a declarat sociologul Kirill Rogov.

„Acești bani vor fi folosiți acum pentru a cumpăra un apartament pentru fiul său, care tocmai s-a căsătorit … și pentru celălalt fiu al său, care va merge la universitate”, a adăugat Rogov, cercetător invitat la Institutul pentru Științe Umane din Viena. „El face un salt pentru familie, un salt social”.

În timp ce soldații mobilizați aveau predominant în jur de 30 de ani când au murit, vârsta medie a unui soldat sub contract era cu mult peste 40 de ani, potrivit datelor Mediazona, care includ vârstele a peste 70 000 de soldați. Mai mult de 4.000 de soldați ruși sub contract sunt înregistrați în baza de date ca fiind uciși la o vârstă totală de peste 50 de ani – în comparație cu mai puțin de 500 de soldați obișnuiți sau mobilizați în această grupă de vârstă și doar 869 de prizonieri.

În Ucraina, vârsta medie a unui soldat este de 43 de ani. Deși vârsta de recrutare a fost redusă de la 27 la 25 de ani în primăvara anului trecut, Ucraina a declarat că dorește să protejeze generațiile viitoare și că reducerea ei în continuare este nepopulară.

Sumele plătite viitorilor soldați ruși variază în funcție de regiune și au crescut dramatic de-a lungul timpului. Suma oferită în Samara în această lună, de exemplu, a fost de 4 milioane de ruble (45 500 de dolari), cea mai mare din toate regiunile rusești. Biroul de chemare a declarat că persoana ar putea câștiga mai mult de 7 milioane de ruble în timpul primului an de război.

Costul mediu al unui apartament cu un dormitor într-o clădire nouă din capitala regională a fost de 5,2 milioane de ruble (circa 50.000 de dolari) anul trecut, conform analizei companiei ruse de anunțuri Avito. Între timp, salariul mediu lunar în regiune a fost de aproximativ 66 000 de ruble (765 de dolari) pe lună la sfârșitul anului trecut, potrivit portalului online Gogov, care urmărește datele oficiale rusești.

