Spre exemplu, Italia acordă acum vize turistice care interzic intrarea în Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Islanda, Letonia și Lituania.

Restricția este marcată printr-o mențiune specială, potrivit Shot, care citează documentele primite de ruși.

Potrivit celor care au vizitat UE cu astfel de vize, traversarea țărilor enumerate este imposibilă chiar și în tranzit.

Pe aeroporturi, turiștii din Rusia nu sunt lăsați să se îmbarce dacă zborul se îndreaptă spre una dintre aceste țări, iar în trenuri există controlori care verifică vizele.

În același timp, lista țărilor interzise variază în funcție de tipul de viză. De exemplu, unii ruși nu aveau restricții pentru călătorii în Letonia, Lituania și Estonia.

Asociația operatorilor de turism din Rusia (ATOR) a menționat că aceste interdicții există, dar se aplică exclusiv cetățenilor care călătoresc cu pașapoarte vechi, cu valabilitate de cinci ani.

„Letonia a încetat să le recunoască din 15 iulie 2025, iar Franța – din 14 aprilie 2025”, a amintit directorul general al operatorului turistic SpaceTravel, Artur Muradyan.

Anterior, conform surselor Euractiv, Uniunea Europeană discuta, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, introducerea unei interdicții totale de intrare pentru turiștii ruși.

Această măsură a fost susținută de țările baltice, Polonia și Finlanda, însă Franța și statele sud-europene dependente de turism s-au opus.

De asemenea, s-a discutat introducerea unor cote pentru eliberarea vizelor Schengen pentru turiștii ruși, creșterea timpilor de procesare a cererilor și majorarea taxelor consulare.

Motivația pentru aceste restricții a fost afluxul record de turiști ruși în UE. Conform Comisiei Europene, în 2024 Rusia a intrat în top 5 țări după numărul cererilor pentru vize Schengen.

Numărul cererilor depuse de ruși a fost de aproximativ 606.000, iar peste 500.000 au primit permisiunea de intrare. Cele mai multe vize au fost acordate de Italia (152.000), Franța (124.000), Spania (111.000) și Grecia (60.000).

După ce interdicția totală de eliberare a vizelor nu a fost inclusă în noul pachet de sancțiuni, Comisia Europeană a promis că până la sfârșitul anului va prezenta recomandări pentru statele UE privind înăsprirea eliberării vizelor pentru cetățenii ruși și ai altor „țări ostile”.

UE a suspendat regimul vizelor simplificate cu Rusia, pe fondul invaziei armatei ruse în Ucraina. Taxa pentru viză a crescut de la 35 la 90 de euro, iar termenul de procesare a cererilor a crescut de la 10 la 15 zile.

Mai multe țări europene, inclusiv Polonia, Letonia, Lituania, Estonia și Cehia, au încetat complet eliberarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși.