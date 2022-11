Știri Externe Rusia a anunțat că a devenit suverană digital: „Companiile IT străine au plecat, acum suntem pe cont propriu” De Cosmin Stăniloiu, . Ultimul update Vineri, 25 noiembrie 2022, 13:22

Șeful Ministerului rus al Dezvoltării Digitale, Maksut Șadaev, consideră că acum industria IT din Rusia are tot ce trebuie să se dezvolte. Și asta deoarece aproape toate companiile IT străine au părăsit piața, astfel, Rusia a obținut suveranitatea digitală. „Acum suntem pe cont propriu”, a spus ministrul, citat de Kommersant.