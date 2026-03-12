Exporturile de petrol, principala sursă de venit

Analiza realizată de think-tank-ul CREA și citată de The Guardian arată că veniturile Rusiei din vânzările de petrol, gaze și cărbune au crescut cu 672 milioane de euro în martie, pe fondul unei creșteri de 14% a prețurilor medii zilnice față de februarie.

Cea mai mare parte a creșterii veniturilor, aproximativ 625 milioane de euro, provine din comerțul cu petrol. Publicarea acestor cifre coincide cu un avertisment al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a subliniat că războiul a generat o reducere a producției de petrol și gaze în Golful Persic cu peste 10 milioane de barili pe zi, ceea ce reprezintă „cea mai mare perturbare a pieței globale de petrol din istorie”.

Relaxarea sancțiunilor, un subiect controversat

În acest context, Donald Trump a declarat recent că intenționează să relaxeze sancțiunile impuse petrolului rusesc pentru a tempera creșterea prețurilor globale.

Alexander Kirk, activist pentru sancțiuni la ONG-ul Urgewald, a criticat această decizie: „Când piețele intră în panică, exportatorii autoritari profită. În mai puțin de două săptămâni, Rusia a câștigat aproximativ 6 miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili, bani care ajung, în cele din urmă, să alimenteze mașina de război a Kremlinului. Relaxarea sancțiunilor nu ar stabiliza piețele, ci ar permite Rusiei să vândă același petrol la un preț mult mai mare, oferindu-i un impuls financiar de miliarde chiar în momentul în care presiunea începe să își facă efectul”.

Înainte de izbucnirea războiului din Iran, veniturile Rusiei din exporturile de petrol și gaze se aflau în scădere. Potrivit datelor CREA, acestea au atins în februarie 2026 cel mai scăzut nivel de la începutul conflictului din Ucraina, în 2022. Scăderea a fost cauzată de reducerea exporturilor către India, descurajată de Washington să colaboreze cu Rusia, precum și de atacurile din ianuarie asupra unei conducte care transporta petrol către Ungaria și Slovacia prin Ucraina.

În timp ce criza din Orientul Mijlociu continuă să perturbe piața globală a energiei, implicațiile economice și geopolitice ale conflictului rămân un subiect fierbinte pentru întreaga lume.

