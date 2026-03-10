Deliberările reflectă îngrijorarea Casei Albe că majorare prețurilor petrolului, după mai mult de o săptămână de atacuri ale SUA și Israelului asupra Iranului, va afecta întreprinderile și consumatorii americani înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, când republicanii lui Trump speră să păstreze controlul asupra Congresului.

Trump a declarat luni reporterilor din Florida că administrația sa ridică sancțiunile impuse unor țări, ca parte a eforturilor de stabilizare a pieței petrolului, dar a refuzat să ofere detalii.

„Avem sancțiuni împotriva unor țări. Vom ridica aceste sancțiuni până când strâmtoarea va fi deschisă”, a spus el.

Războiul din Ucraina

Relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei ar putea stimula aprovizionarea mondială cu petrol într-un moment în care transporturile din Orientul Mijlociu sunt grav perturbate de extinderea conflictului din Iran. Dar ar putea complica eforturile SUA de a priva Rusia de veniturile obținute din războiul din Ucraina.

Trump a adăugat mai târziu că a avut o „discuție foarte bună” cu președintele rus Vladimir Putin despre războiul din Ucraina.

Ce instrumente sunt la dispoziția autorităților

Analiștii și oficialii din industrie au afirmat că SUA dispun de puține instrumente semnificative pentru a reduce rapid creșterea prețurilor petrolului, cu excepția cazului în care autoritățile pot restabili fluxul de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă îngustă dintre Iran și Oman, care transportă aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

Un plan anunțat anterior de Casa Albă de a furniza escorte navale și asigurări de protecție pentru tancurile petroliere care traversează strâmtoarea nu a reușit până acum să stimuleze în mod semnificativ traficul maritim.

„Problema este că opțiunile variază de la marginale la simbolice și până la profund nechibzuite”, a declarat una dintre surse, care colaborează cu Casa Albă în acest efort.

Agitație pe piețele energetice

Marți, prețul petrolului Brent a scăzut la 92 de dolari pe baril, iar cel al țițeiului West Texas, tranzacționat în SUA, era 88 de dolari.

Luni, petrolul a ajuns la aproape 120 de dolari pe baril, cel mai înalt nivel din 2022 încoace, de la invadarea Ucrainei de către Rusia.

Agitația de pe piețele energetice survine într-un moment delicat pentru Trump, care a încercat să mențină prețurile combustibililor la un nivel scăzut, ca piatră de temelie a mesajului său economic către alegători.

O creștere prelungită a costurilor petrolului și benzinei ar putea avea repercusiuni asupra economiei în ansamblu, determinând creșterea prețurilor de transport și a prețurilor de consum.

Rezerve strategice

Relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei ar putea include o relaxare generală sau opțiuni mai specifice, care ar permite anumitor țări să cumpere petrol rusesc fără teama de sancțiuni din partea SUA, au declarat trei surse pentru Reuters.

Anterior, China, India și Turcia erau cei mai mari cumpărători de petrol rusesc. Turcia și India opriseră achizițiile în urma noilor runde de sancțiuni americane.

Săptămâna trecută, SUA au emis deja o derogare temporară care permite Indiei să achiziționeze anumite încărcături de petrol rusesc pentru a o ajuta să facă față pierderii aprovizionării din Orientul Mijlociu.

Oficialii americani de la Washington au discutat separat cu omologii lor din grupul G7 al celor mai industrializate țări despre o posibilă eliberare comună de petrol brut din rezervele strategice, dar nu s-a luat o decizie.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a afirmat luni că SUA nu iau în considerare impunerea de restricții asupra exporturilor de energie din SUA ca mijloc de control al prețurilor.

Intervenții pe piața futures?

Alte opțiuni politice disponibile pentru Trump includ intervenția pe piețele futures de petrol, renunțarea la unele taxe federale și ridicarea cerințelor din cadrul Legii Jones, o lege care impune transportul combustibilului intern numai pe nave sub pavilion american, au declarat sursele, sub condiția anonimatului.

„Un preț foarte mic de plătit”

Într-o postare pe platforma sa de socializare Truth Social, duminică, Trump a minimizat creșterea prețurilor, spunând că aceasta va fi temporară și „este un preț foarte mic de plătit pentru SUA”.

Luni, Trump a declarat că se așteaptă ca impactul pe termen lung al războiului cu Iranul să fie prețuri mai mici pentru consumatorii americani.

Săptămâna trecută, Casa Albă a cerut agențiilor federale să elaboreze propuneri care ar putea contribui la reducerea presiunii asupra prețurilor petrolului brut și benzinei, a raportat anterior Reuters.

