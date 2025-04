Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, sistemele de apărare antiaeriană au doborât 56 din cele 88 de drone lansate de ruși. Alte 24 de drone s-au rătăcit după ce au fost redirecționate de mijloacele de război electronic.

Resturi de drone au distrus o locuință privată, au avariat mai multe clădiri comerciale și au provocat incendii mari în mai multe cartiere ale Kievului.

Russian armed forces launched multiple Shahed drone strikes on the Ukrainian capital Kyiv, reportedly resulting in at least 2 casualties, either dead or wounded. pic.twitter.com/4ojqLq1uKY