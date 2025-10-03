Infrastructura civilă, vizată continuu

„O parte importantă a instalațiilor noastre este avariată. Unele daune sunt critice”, a scris pe Facebook directorul general al grupului, Serghei Korețki, denunțând „teroarea deliberată” a Moscovei care vizează obiective civile.

Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 16 rănite în atacurile rusești din Ucraina din ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 3 octombrie, potrivit The Kiyv Independent.

Atacurile arată strategia Rusiei de a ataca infrastructura civilă pentru a pune presiune pe Ucraina, respingând în același timp apelurile la un armistițiu.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul a inclus 381 de drone şi 35 de rachete care au vizat instalaţii din regiunea Harkov (est) şi, de asemenea, din regiunea Poltava (centrul Ucrainei), unde se află principalele instalaţii de producţie de gaze din ţară.

Apărarea aeriană a interceptat 303 drone și 17 rachete, dar 78 de drone și 18 rachete au lovit șase locații.

Ministerul Energiei a declarat că rachetele și dronele au vizat infrastructura energetică din mai multe regiuni, inclusiv instalațiile sistemului de transport al gazelor.

Gigantul energetic de stat al Ucrainei, Naftogaz, a declarat că un număr mare de instalații din regiunile Harkov și Poltava au fost avariate în atac, unele dintre ele suferind pagube „critice”.

Compania a adăugat că acesta este cel mai amplu atac asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă.

Atacurile aeriene s-au intensificat

Rusia a intensificat amploarea atacurilor sale aeriene asupra Ucrainei pe parcursul primăverii și verii anului 2025. În pragul lunilor mai reci, oficialii i-au avertizat pe ucraineni să se pregătească pentru un nou val de atacuri masive rusești care vizează infrastructura energetică a țării.

La începutul lunii septembrie, Rusia a lansat peste 810 drone de tip Shahed și 13 rachete într-un atac record care a lovit clădirea Cabinetului de Miniștri din centrul Kievului. Două nopți mai târziu, Rusia a atacat din nou, lovind Ucraina și încălcând spațiul aerian polonez.

Incidentul a marcat prima dată când un membru NATO a distrus drone rusești în timpul războiului la scară largă împotriva Ucrainei. A fost urmat de o serie de încălcări ale spațiului aerian rusesc și incursiuni suspecte cu drone în teritoriul NATO.

În mijlocul acestor provocări în escaladare, liderii mondiali s-au reunit la New York pentru Adunarea Generală a ONU la nivel înalt, unde președintele Volodimir Zelenski a vorbit cu președintele SUA Donald Trump. Într-o schimbare bruscă de ton, Trump a declarat după întâlnire că Ucraina „este în poziția de a lupta și de a recâștiga întreaga Ucraină în forma sa originală” – cu sprijin european.

Trump l-a criticat ulterior pe președintele rus Vladimir Putin pentru atacurile în curs asupra Ucrainei. „Sunt foarte nemulțumit de ceea ce face Rusia și de ceea ce face președintele Putin”, le-a declarat Trump reporterilor pe 25 septembrie. „Nu mi-a plăcut deloc. El ucide oameni fără niciun motiv”.

