Atacuri cu drone de tip Shahed în Kiev, Zaporojie, Hmelnițki și Sumî

Cinci bombardiere Tu-95 rusești au decolat de pe aerodromul Olenya din regiunea Murmansk în jurul orei 1.45, ora locală. La aproximativ 2.25, Administrația Militară a Orașului Kiev a avertizat că Rusia a lansat bombardiere MiG-31K, declanșând o alertă aeriană în întreaga țară.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis apoi un avertisment la ora 3.52, spunând că Rusia a lansat probabil Tu-95 de la baza aeriană Engels.

Pe parcursul nopții, roiuri de drone de tip Shahed au amenințat mai multe regiuni ucrainene. Au fost raportate explozii în Kiev, regiunea Kiev, Zaporojie, regiunea Hmelnițki și Sumy.

Kievul și Zaporojie au raportat cele mai grave pagube în urma atacului până în prezent.

„Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra orașelor ucrainene în timp ce oamenii dormeau. Din nou, sute de drone și rachete au distrus clădiri rezidențiale și au provocat victime civile”, a scris Andriï Sybiha, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”
Recomandări
Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”

O clădire cu cinci etaje din capitală a fost parțial distrusă, iar infrastructura rezidențială a fost avariată în mai multe districte, a declarat Tymur Tkacenko, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev. Atacul a avariat și clădiri nerezidențiale și mașini parcate.

Cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost spitalizate, a raportat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

„Rachetele încă lovesc orașul”, a spus el, îndemnând locuitorii să rămână în adăposturi.

Pagube în regiunea Kiev

În regiunea Kiev, au izbucnit incendii în mai multe case și clădiri din districtele din afara capitalei în timpul „atacului masiv al inamicului”, au declarat autoritățile regionale. Cinci persoane din orașul Fastiv au fost rănite – toți angajați ai unei brutării care a luat foc în timpul atacului.

În Zaporojie – capitala regională a regiunii Zaporojie parțial ocupată de ruși în sud-estul Ucrainei – atacul a vizat infrastructura civilă a orașului, a raportat guvernatorul regional Ivan Fedorov. O rachetă a lovit direct o clădire cu mai multe etaje.

În total, nouă case și 14 clădiri înalte au fost avariate, a declarat Fedorov. Atacul a avariat și clădiri nerezidențiale, inclusiv o școală și facilitățile de producție ale unei întreprinderi nespecificate.

Cel puțin două atacuri au lovit Zaporojie în timpul nopții, potrivit guvernatorului. Cel puțin 16 persoane au fost rănite, inclusiv trei copii.

„Tactici perfide, o sete inumană de suferință umană”, a declarat Regina Harcenko, șefa interimară a Consiliului Orașului Zaporojie, în dimineața de după atac.

„Viața de ieri încă mocnește în ferestre – fotografiile cuiva, jucării pentru copii, cărți. Oamenii au suferit, iar orașul își numără din nou rănile”, a mai declarat ea.

Polonia a ridicat avioanele de luptă în mijlocul nopții

Polonia a trimis avioane de vânătoare ca răspuns la atacul masiv, așa cum a făcut și anterior când loviturile rusești amenințau vestul Ucrainei.

În timpul unui atac masiv din 10 septembrie, Polonia a doborât mai multe drone rusești care au traversat granița și au pătruns în spațiul aerian polonez.

Monitoarele de zbor au raportat că Polonia a închis spațiul aerian deasupra Lublin și Rzeszow pe 28 septembrie din cauza „activității militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”.

Atacurile aeriene rusești s-au intensificat

Rusia a intensificat amploarea atacurilor sale aeriene asupra Ucrainei pe parcursul primăverii și verii anului 2025. În pragul lunilor mai reci, oficialii i-au avertizat pe ucraineni să se pregătească pentru un nou val de atacuri masive rusești care vizează infrastructura energetică a țării.

Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani
Recomandări
Alcool, droguri și un salt cu parașuta de la 4.000 de metri. Cum a murit un instructor de parașutism la doar 43 de ani

La începutul lunii septembrie, Rusia a lansat peste 810 drone de tip Shahed și 13 rachete într-un atac record care a lovit clădirea Cabinetului de Miniștri din centrul Kievului. Două nopți mai târziu, Rusia a atacat din nou, lovind Ucraina și încălcând spațiul aerian polonez.

Incidentul a marcat prima dată când un membru NATO a distrus drone rusești în timpul războiului la scară largă împotriva Ucrainei. A fost urmat de o serie de încălcări ale spațiului aerian rusesc și incursiuni suspecte cu drone în teritoriul NATO.

În mijlocul acestor provocări în escaladare, liderii mondiali s-au reunit la New York pentru Adunarea Generală a ONU la nivel înalt, unde președintele Volodimir Zelenski a vorbit cu președintele SUA Donald Trump.

Într-o schimbare bruscă de ton, Trump a declarat după întâlnire că Ucraina „este în poziția de a lupta și de a recâștiga întreaga Ucraină în forma sa originală” – cu sprijin european.

Trump a criticat ulterior președintele rus Vladimir Putin pentru atacurile în curs asupra Ucrainei.

„Sunt foarte nemulțumit de ceea ce face Rusia și de ceea ce face președintele Putin”, a declarat Trump reporterilor pe 25 septembrie. „Nu mi-a plăcut deloc. El ucide oameni fără niciun motiv”.

Trump nu a impus încă noi sancțiuni SUA împotriva Rusiei în ciuda numărului tot mai mare de victime civile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Viva.ro
Tulburător ce s-a întâmplat cu Ioana Popescu înainte să fie internată în spital: ”De fapt, ea a fost singură”. Iubitul ei voia să o ceară în căsătorie și trebuia să plece în vacanță. Neașteptat ce tocmai s-a aflat
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații RARE despre povestea lor de dragoste. Ce au dezvăluit actrița și prezentatorul TV despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Ne completăm mult mai bine...”
Elle.ro
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații RARE despre povestea lor de dragoste. Ce au dezvăluit actrița și prezentatorul TV despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Ne completăm mult mai bine...”
gsp
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
GSP.RO
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Parteneri
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
Avantaje.ro
Ultima oră! Când a murit, de fapt, Ioana Popescu! Abia acum s-a aflat! “Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa”
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Studenții primesc 90% reducere la biletele de tren, cu o singură condiție
Știri România 07:52
Studenții primesc 90% reducere la biletele de tren, cu o singură condiție
Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”
Exclusiv
Știri România 07:00
Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”
Parteneri
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Adevarul.ro
Câți bani câștigă un muncitor din Sri Lanka în România. Între realitate și percepție
Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10”
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gică Popescu. Puțini știu asta despre căpitanul ”Generației de Aur”: ”Am luat nota 10”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Elle.ro
De ce s-a destrămat prietenia dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu, după America Express: „Când s-a terminat America Express, s-a terminat și…”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Andreea Frățilă a vorbit despre copilăria petrecută în Cipru: „Românii nu erau priviți cu ochi buni”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:15
Andreea Frățilă a vorbit despre copilăria petrecută în Cipru: „Românii nu erau priviți cu ochi buni”
Cine l-a ajutat pe Jorge să conștientizeze că este în depresie: „Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Cine l-a ajutat pe Jorge să conștientizeze că este în depresie: „Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul”
Parteneri
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
TVMania.ro
Cum arată Lavinia Pîrva fără strop de machiaj și fără filtre. Soția lui Ștefan Bănică Jr. apelează frecvent la medicul estetician
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
ObservatorNews.ro
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
GSP.ro
Cariera unei vedete, distrusă la 31 de ani: NU mai poate face niciun pas! » „Mă rog pentru un miracol”
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
GSP.ro
Fiica lui Mihai Stoica va avea emisiune la un canal TV de sport din România
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”
KanalD.ro
Gestul făcut de mama lui Andrei față de Alexandrina, după pozele apărute online! Concurenta a povestit tot în camera roșie: „Nu cred...”

Politic

Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova: „O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”
Politică 08:59
Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova: „O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”
Victor Ponta, după ce a fost păcălit de doi farsori ruși și a declarat că Maia Sandu a furat alegerile: A fost o glumă
Politică 27 sept.
Victor Ponta, după ce a fost păcălit de doi farsori ruși și a declarat că Maia Sandu a furat alegerile: A fost o glumă
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde se construiește un stadion nou, de 55 de milioane de euro, lângă un alt stadion, care a costat 16 milioane de euro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt