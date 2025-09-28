Atacuri cu drone de tip Shahed în Kiev, Zaporojie, Hmelnițki și Sumî

Cinci bombardiere Tu-95 rusești au decolat de pe aerodromul Olenya din regiunea Murmansk în jurul orei 1.45, ora locală. La aproximativ 2.25, Administrația Militară a Orașului Kiev a avertizat că Rusia a lansat bombardiere MiG-31K, declanșând o alertă aeriană în întreaga țară.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis apoi un avertisment la ora 3.52, spunând că Rusia a lansat probabil Tu-95 de la baza aeriană Engels.

Pe parcursul nopții, roiuri de drone de tip Shahed au amenințat mai multe regiuni ucrainene. Au fost raportate explozii în Kiev, regiunea Kiev, Zaporojie, regiunea Hmelnițki și Sumy.

Kievul și Zaporojie au raportat cele mai grave pagube în urma atacului până în prezent.

„Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra orașelor ucrainene în timp ce oamenii dormeau. Din nou, sute de drone și rachete au distrus clădiri rezidențiale și au provocat victime civile”, a scris Andriï Sybiha, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

O clădire cu cinci etaje din capitală a fost parțial distrusă, iar infrastructura rezidențială a fost avariată în mai multe districte, a declarat Tymur Tkacenko, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev. Atacul a avariat și clădiri nerezidențiale și mașini parcate.

Cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost spitalizate, a raportat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

„Rachetele încă lovesc orașul”, a spus el, îndemnând locuitorii să rămână în adăposturi.

Pagube în regiunea Kiev

În regiunea Kiev, au izbucnit incendii în mai multe case și clădiri din districtele din afara capitalei în timpul „atacului masiv al inamicului”, au declarat autoritățile regionale. Cinci persoane din orașul Fastiv au fost rănite – toți angajați ai unei brutării care a luat foc în timpul atacului.

În Zaporojie – capitala regională a regiunii Zaporojie parțial ocupată de ruși în sud-estul Ucrainei – atacul a vizat infrastructura civilă a orașului, a raportat guvernatorul regional Ivan Fedorov. O rachetă a lovit direct o clădire cu mai multe etaje.

În total, nouă case și 14 clădiri înalte au fost avariate, a declarat Fedorov. Atacul a avariat și clădiri nerezidențiale, inclusiv o școală și facilitățile de producție ale unei întreprinderi nespecificate.

Cel puțin două atacuri au lovit Zaporojie în timpul nopții, potrivit guvernatorului. Cel puțin 16 persoane au fost rănite, inclusiv trei copii.

„Tactici perfide, o sete inumană de suferință umană”, a declarat Regina Harcenko, șefa interimară a Consiliului Orașului Zaporojie, în dimineața de după atac.

„Viața de ieri încă mocnește în ferestre – fotografiile cuiva, jucării pentru copii, cărți. Oamenii au suferit, iar orașul își numără din nou rănile”, a mai declarat ea.

Polonia a ridicat avioanele de luptă în mijlocul nopții

Polonia a trimis avioane de vânătoare ca răspuns la atacul masiv, așa cum a făcut și anterior când loviturile rusești amenințau vestul Ucrainei.

În timpul unui atac masiv din 10 septembrie, Polonia a doborât mai multe drone rusești care au traversat granița și au pătruns în spațiul aerian polonez.

Monitoarele de zbor au raportat că Polonia a închis spațiul aerian deasupra Lublin și Rzeszow pe 28 septembrie din cauza „activității militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”.

Atacurile aeriene rusești s-au intensificat

Rusia a intensificat amploarea atacurilor sale aeriene asupra Ucrainei pe parcursul primăverii și verii anului 2025. În pragul lunilor mai reci, oficialii i-au avertizat pe ucraineni să se pregătească pentru un nou val de atacuri masive rusești care vizează infrastructura energetică a țării.

La începutul lunii septembrie, Rusia a lansat peste 810 drone de tip Shahed și 13 rachete într-un atac record care a lovit clădirea Cabinetului de Miniștri din centrul Kievului. Două nopți mai târziu, Rusia a atacat din nou, lovind Ucraina și încălcând spațiul aerian polonez.

Incidentul a marcat prima dată când un membru NATO a distrus drone rusești în timpul războiului la scară largă împotriva Ucrainei. A fost urmat de o serie de încălcări ale spațiului aerian rusesc și incursiuni suspecte cu drone în teritoriul NATO.

În mijlocul acestor provocări în escaladare, liderii mondiali s-au reunit la New York pentru Adunarea Generală a ONU la nivel înalt, unde președintele Volodimir Zelenski a vorbit cu președintele SUA Donald Trump.

Într-o schimbare bruscă de ton, Trump a declarat după întâlnire că Ucraina „este în poziția de a lupta și de a recâștiga întreaga Ucraină în forma sa originală” – cu sprijin european.

Trump a criticat ulterior președintele rus Vladimir Putin pentru atacurile în curs asupra Ucrainei.

„Sunt foarte nemulțumit de ceea ce face Rusia și de ceea ce face președintele Putin”, a declarat Trump reporterilor pe 25 septembrie. „Nu mi-a plăcut deloc. El ucide oameni fără niciun motiv”.

Trump nu a impus încă noi sancțiuni SUA împotriva Rusiei în ciuda numărului tot mai mare de victime civile.

