Potrivit Moscovei, racheta hipersonică a lovit un depozit de arme din satul Deleatîn, din sud-vestul țării, care se află la 100 de kilometri de granița cu România. Racheta Kinjal a fost lansată din aer, cel mai probabil, de un avion de război MiG-31.

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0