Administrația militară regională din Sumî a declarat că alți patru oameni au fost răniți în orașul Bilopillia, sâmbătă dimineață, în timp ce microbuzul se îndrepta spre Sumî, care se află aproape de granița cu Rusia.

Atacul raportat vine la doar câteva ore după ce Rusia și Ucraina au avut primele discuții directe de pace din 2022. Nu s-a înregistrat niciun progres, deși s-a convenit asupra unui schimb de prizonieri de război.

Russias cynical strike on a bus in the Sumy region kills 8 people - Regional Military Administration#RussiaIsATerroristState #ukrainerussiawar️️️️ https://t.co/if4A2p7Z20 pic.twitter.com/3VkkxW6cog — RBC-Ukraine (@NewsUkraineRBC) May 17, 2025

Poliția națională a Ucrainei a descris atacul drept o „crimă de război cinică”. Rusia nu a comentat direct, dar a spus că a lovit o „zonă militară de concentrare” în Sumî.

„Armata rusă a lovit din nou un obiectiv civil, ignorând toate normele dreptului internațional și ale umanității”, a spus poliția, într-un comunicat.

Citat din informații preliminare, șeful regional al Sumî, Oleh Hryhorov, a declarat că microbuzul a fost lovit de o dronă rusă Lancet la ora 6.17, ora locală, sâmbătă.

El a descris atacul drept „inuman”.

Alegeri Prezidențiale – turul 2 – rezultatele finale BEC pentru președinția României!

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Reacția USR după ce Nicușor Dan a câștigat turul doi al alegerilor prezidențiale 2025. Planul lui Dominic Fritz pentru România

Urmărește-ne pe Google News