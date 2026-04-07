Într-un comunicat publicat pe site-ul MAE rus, autorităţile de la Moscova şi-au exprimat „îngrijorarea profundă” faţă de atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalaţiilor nucleare şi siturilor de patrimoniu cultural. De asemenea, Rusia a atras atenţia asupra numărului ridicat de victime civile, calificând situaţia drept extrem de gravă.

Un punct central al preocupărilor Moscovei îl reprezintă atacurile asupra centralei nucleare de la Bushehr, situată în Iran, care, potrivit oficialilor ruşi, au provocat victime în rândul personalului şi au generat riscul unui dezastru nuclear „mai grav decât accidentul de la Cernobîl”.

„Există pericolul unui dezastru radioactiv în Golful Persic, cu consecinţe devastatoare”, se arată în comunicat.

În acelaşi timp, Ministerul de Externe rus a cerut încetarea imediată a ostilităţilor şi a salutat eforturile unor ţări precum Pakistan, Turcia şi China, care încearcă să reducă tensiunile din jurul Iranului.

„Salutăm iniţiativele pentru dezescaladare şi normalizarea pe termen lung a situaţiei din Orientul Mijlociu”, a declarat ministerul.

Totuşi, oficialii din Kiev au criticat dur poziţia Rusiei, calificând-o drept „cinică”. Într-o reacţie publicată de portalul Unn.ua, aceştia au amintit de incidentele periculoase provocate de Rusia în Ucraina, inclusiv în jurul centralelor nucleare de la Zaporojie şi Cernobîl. Centrala de la Zaporojie, capturată de forţele ruse în martie 2022, a fost folosită de Moscova pentru a şantaja Ucraina şi Europa, susţine Kievul.

Un episod grav a avut loc în noaptea de 13 spre 14 februarie 2025, când o dronă rusească s-a prăbuşit peste sarcofagul reactorului nr. 4 de la Cernobîl, provocând pagube semnificative. Moscova a negat implicarea, la fel cum neagă frecvent atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina.

Un alt incident recent, care a atras atenţia internaţională, s-a produs pe 24 martie 2026. Forţele ruse au lansat un atac cu drone asupra oraşului Liov, situat în vestul Ucrainei. Mai multe clădiri din centrul istoric al oraşului, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, au fost avariate, inclusiv o mănăstire, potrivit Unn.ua. Înregistrările video ale atacului au devenit virale, în timp ce Moscova a susţinut că ţinta era o infrastructură militară.

