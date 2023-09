Clipul, cu accente de producție cinematografică, arată doi soldați ruși, cu fețele acoperite de măști, care se află în tranșee, în mijlocul tirului de arme.

Apoi, unul dintre militari, care poartă o insignă pe care scrie „Pentru Pace”. discută cu un camarad despre părțile Ucrainei în care și-ar dori să trăiască.

„Știi unde se află Percevski Pagorbi în Kiev?” întreabă soldat. „Este în centru, mătușa mea locuiește acolo. Este un cartier grozav. De ce?”, răspunde celălalt.

„Am un vis, vreau un apartament acolo. Războiul se va termina, ne vom întoarce la Kiev. Îmi voi muta familia acolo”, continuă soldatul.

Apoi, în clip apare un mesaj care spune „alege orașul visurilor tale”. Imaginea se îndreaptă către cel de-al doilea soldat, care afirmă că ar prefera să locuiască în orașul litoral Odesa: „Pentru că iubesc marea” .

Bonkers Russian Army recruitment commercial, in which soldiers under fire in a trench discuss Ukrainian real estate investments. (One wants to buy an apartment in Kyivs tony Pechersk neighborhood once it is conquered, the other says he prefers Odesa because of the sea…) pic.twitter.com/ZiY3WV6VfL