Într-un discurs susținut la Bruxelles în fața ambasadorilor Uniunii Europene, Costa a subliniat că escaladarea din Orientul Mijlociu vulnerabilizează Ucraina și umple vistieria Moscovei.

Cum profită Moscova de criza globală

Potrivit înaltului oficial european, atenția comunității internaționale și resursele militare vitale au fost deturnate de la Kiev către Orientul Mijlociu.

Acest context a creat un avantaj strategic și financiar pentru Rusia:

  • Creșterea prețurilor la energie: Blocajele din Strâmtoarea Ormuz – o zonă de importanță critică – și tensiunile din regiunea Golfului au dus la o explozie a costurilor energetice globale. Această creștere îi oferă lui Vladimir Putin noi resurse financiare pentru a-și susține ofensiva din Ucraina.
  • Deficitul de armament: Sistemele de apărare antiaeriană, de care Ucraina are o nevoie disperată pentru a-și proteja orașele și infrastructura energetică de bombardamente, sunt acum direcționate cu prioritate pentru a face față atacurilor din Orientul Mijlociu.

Decizia controversată a Washingtonului

Situația a devenit și mai complexă în urma unui anunț recent al președintelui american Donald Trump. Luni, liderul de la Casa Albă a declarat că Washingtonul va relaxa anumite sancțiuni impuse asupra petrolului, cu scopul de a stimula oferta globală și de a tempera prețurile.

Deși Trump nu a specificat ce țări vor beneficia de această măsură și nu a oferit detalii tehnice, declarația a venit la scurt timp după o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin.

Această mișcare riscă să submineze direct eforturile pe termen lung ale Occidentului de a plafona veniturile din petrol ale Rusiei.

„O nouă realitate” geopolitică

În cadrul reuniunii diplomatice, Antonio Costa a conturat un tablou sumbru al scenei internaționale actuale, criticând implicit și atitudinea marilor puteri globale:

„Cunoaștem noua realitate: o realitate în care Rusia încalcă pacea, China perturbă comerțul, iar Statele Unite contestă ordinea internațională bazată pe reguli”.

Referitor la situația internă din Iran, președintele Consiliului European a reafirmat solidaritatea blocului comunitar cu „poporul iranian îndelung suferind” și a susținut dreptul acestuia la autodeterminare. Totuși, el a respins categoric calea conflictului armat ca soluție.

„Libertatea și drepturile omului nu pot fi obținute prin bombe. Doar dreptul internațional le susține,” a declarat Costa, lansând un apel urgent pentru evitarea unei escaladări suplimentare care, în opinia sa, amenință nu doar Orientul Mijlociu, ci și Europa și restul lumii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Viva.ro
Tocmai s-a aflat informația care zguduie tot. Ce s-a aflat despre Oana Țoiu
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
Elle.ro
Imaginea cu care Vlad Gherman și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet alături de fosta logodnică, Cristina Ciobănașu: „E despre FERICIRE și…” Foto
gsp
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
GSP.RO
Dezvăluiri incendiare ale unui fotomodel celebru: „Am participat la o petrecere de swingeri cu fotbaliști internaționali”
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
GSP.RO
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
Parteneri
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea a împlinit 18 ani! Doamne, cât de frumoasă e Rontzi! Imagini superbe de la majorat: petrecere în familie și o vacanță-surpriză doar cu mama
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Exclusiv
Știri România 13:00
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Știri România 12:48
Primăria Bucureşti a anunțat câți bani a strâns din amenzi datorită camerelor video și sesizărilor primite în primele 2 luni din 2026
Parteneri
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Adevarul.ro
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Drama neștiută a actriței care apare la Kanal D. Accidentul rutier care i-a schimbat complet viața lui Devrim Ozkan
Stiri Mondene 14:26
Drama neștiută a actriței care apare la Kanal D. Accidentul rutier care i-a schimbat complet viața lui Devrim Ozkan
Când sunt premiile Oscar 2026 și cine le transmite în România. Lista completă a nominalizaților
Stiri Mondene 14:03
Când sunt premiile Oscar 2026 și cine le transmite în România. Lista completă a nominalizaților
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ObservatorNews.ro
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Libertateapentrufemei.ro
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Parteneri
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
GSP.ro
„Nu mi-am dat seama cât e de scurtă sau de transparentă” » Eugenie Bouchard a venit la evenimentul de la Indian Wells cu o rochie pe care nu o probase
Parteneri
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax.ro
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
StirileKanalD.ro
Bărbatul înjunghiat de vecin, în Crevedia, a murit: A făcut...
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Wowbiz.ro
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Wowbiz.ro
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat
KanalD.ro
S-a stins din viață fostul selecționer al Moldovei! Ce i-ar fi adus sfârșitul lui Engin Firat

Politic

Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Politică 00:03
Dominic Fritz spune că discută cu Nicușor Dan la Cotroceni într-o sală unde nu există microfoane
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
Fanatik.ro
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața