Într-un discurs susținut la Bruxelles în fața ambasadorilor Uniunii Europene, Costa a subliniat că escaladarea din Orientul Mijlociu vulnerabilizează Ucraina și umple vistieria Moscovei.

Cum profită Moscova de criza globală

Potrivit înaltului oficial european, atenția comunității internaționale și resursele militare vitale au fost deturnate de la Kiev către Orientul Mijlociu.

Acest context a creat un avantaj strategic și financiar pentru Rusia:

Creșterea prețurilor la energie: Blocajele din Strâmtoarea Ormuz – o zonă de importanță critică – și tensiunile din regiunea Golfului au dus la o explozie a costurilor energetice globale. Această creștere îi oferă lui Vladimir Putin noi resurse financiare pentru a-și susține ofensiva din Ucraina.

Deficitul de armament: Sistemele de apărare antiaeriană, de care Ucraina are o nevoie disperată pentru a-și proteja orașele și infrastructura energetică de bombardamente, sunt acum direcționate cu prioritate pentru a face față atacurilor din Orientul Mijlociu.

Decizia controversată a Washingtonului

Situația a devenit și mai complexă în urma unui anunț recent al președintelui american Donald Trump. Luni, liderul de la Casa Albă a declarat că Washingtonul va relaxa anumite sancțiuni impuse asupra petrolului, cu scopul de a stimula oferta globală și de a tempera prețurile.

Deși Trump nu a specificat ce țări vor beneficia de această măsură și nu a oferit detalii tehnice, declarația a venit la scurt timp după o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin.

Această mișcare riscă să submineze direct eforturile pe termen lung ale Occidentului de a plafona veniturile din petrol ale Rusiei.

„O nouă realitate” geopolitică

În cadrul reuniunii diplomatice, Antonio Costa a conturat un tablou sumbru al scenei internaționale actuale, criticând implicit și atitudinea marilor puteri globale:

„Cunoaștem noua realitate: o realitate în care Rusia încalcă pacea, China perturbă comerțul, iar Statele Unite contestă ordinea internațională bazată pe reguli”.

Referitor la situația internă din Iran, președintele Consiliului European a reafirmat solidaritatea blocului comunitar cu „poporul iranian îndelung suferind” și a susținut dreptul acestuia la autodeterminare. Totuși, el a respins categoric calea conflictului armat ca soluție.

„Libertatea și drepturile omului nu pot fi obținute prin bombe. Doar dreptul internațional le susține,” a declarat Costa, lansând un apel urgent pentru evitarea unei escaladări suplimentare care, în opinia sa, amenință nu doar Orientul Mijlociu, ci și Europa și restul lumii.

