Birourile de recrutare vor fi active tot anul

În mod obișnuit, Rusia organiza două campanii anuale, în cadrul cărora recruții efectuau serviciul militar obligatoriu de 12 luni, fără a fi trimiși în zonele de luptă active din Ucraina.

Până acum, procesarea administrativă pentru fiecare campanie se realiza pe durata a câte trei luni, primăvara și toamna.

Noul decret transformă aceste proceduri într-un mecanism permanent, menținând birourile de recrutare active tot anul.

Această schimbare va spori capacitatea administrativă a armatei ruse și va oferi autorităților o flexibilitate mai mare în chemarea recruților, indiferent de perioada anului.

Rusia vrea să încorporeze 261.000 de persoane în 2026

Conform decretului semnat de Putin, Rusia intenționează să încorporeze 261.000 de persoane pentru serviciul militar obligatoriu în cursul anului 2026.

Ministerul rus al Apărării a raportat că în toamna anului 2025 au fost recrutați 135.000 de oameni, ceea ce sugerează că nivelul recrutării din 2026 va fi similar cu cel din anul precedent.

Totodată, ministerul a precizat că, în ciuda desfășurării continue a procedurilor administrative, trimiterea efectivă a recruților va continua să aibă loc de două ori pe an.

Anterior, în aprilie 2025, Vladimir Putin a promulgat o lege care a simplificat procedurile pentru bărbații apți de serviciu militar care fuseseră selectați pentru recrutare semestrială, dar nu fuseseră încorporați.

De ce s-a luat decizia recrutării obligatorii pe tot parcursul anului

Noua reglementare a redus semnificativ obstacolele birocratice și a permis procesarea mai rapidă a recruților. Aceste măsuri fac parte dintr-un efort mai amplu al Kremlinului de a elimina blocajele administrative care îngreunează generarea de forțe în timpul mobilizărilor de amploare.

Reformele din sistemul de recrutare sunt considerate menite să susțină planurile Moscovei de extindere a armatei și să permită o mobilizare mai rapidă și mai eficientă, atât în contextul războiului prelungit din Ucraina, cât și în eventualitatea unui conflict viitor cu NATO, chiar dacă autoritățile ruse susțin că recruții nu sunt trimiși pe front.

Rușii suferă pierderi mari pe frontul din Ucraina

De asemenea, pe 30 decembrie, Putin a semnat un decret care autorizează, începând din 2026, desfășurarea rezerviștilor activi în tabere speciale de instruire, cu scopul protejării infrastructurii critice.

Comandantul-șef al armatei ucrainene, general-colonelul Oleksandr Sîrskîi, a afirmat că Rusia și-a îndeplinit în 2025 planul de recrutare, atrăgând aproximativ 406.000 de persoane, însă pierderile rusești ar fi depășit acest număr, ajungând la peste 410.000.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a observat activitate militară rusă pe aproape 4.900 de kilometri în 2025, ceea ce indică pierderi de cel puțin 83 de soldați pe kilometru.

ISW apreciază în continuare că eforturile Kremlinului de a mobiliza rezerviști sugerează presiuni tot mai mari asupra sistemului tradițional de recrutare, bazat pe stimulente financiare ridicate, din cauza lipsei de voluntari, a resurselor financiare insuficiente sau a ambelor probleme.

Potrivit unor calcule făcute de publicația The Economist, Rusia a pierdut 1% din populația sa masculină de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE