Știri Externe „Rusia pare să nu mai fie o superputere”. Ce ne spun războaiele și crizele ultimului an despre cum va arăta 2023 De Medeea Stan, . Ultimul update Duminică, 01 ianuarie 2023, 20:01

Robin Wright, jurnalistă americană și corespondent de război, a făcut o analiză în The New Yorker despre anul care tocmai s-a încheiat. Aceasta a încercat să contureze imaginea noului an ținând cont de cum au evoluat războaiele și crizele din 2022. „Guvernele tiranice și cele autocrate vor avea și ele probleme”, scrie aceasta.