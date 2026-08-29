Tactica Kremlinului pentru iarnă

Deși Rusia atrage în continuare noi recruți într-un ritm susținut de aproximativ 1.000 de persoane pe zi, pierderile zilnice le depășesc constant pe cele de completare.

Pentru a compensa incapacitatea de a menține efectivele pe câmpul de luptă, Vladimir Putin a schimbat abordarea strategică, orientând atacurile spre infrastructura civilă și energetică a Ucrainei.

Peste 360 de rachete au fost lansate de la începutul lunii iulie, profitând de vulnerabilitățile Kievului în privința apărării împotriva rachetelor balistice.

Scopul declarat al acestei tactici este distrugerea sistemului energetic înainte de venirea iernii pentru a prăbuși moralul populației civile.

Riscurile unei noi mobilizări la Moscova

Decizia de a escalada atacurile aeriene vine în contextul în care decreta o nouă mobilizare reprezintă un risc major pentru stabilitatea politică și economică a Rusiei.

Măsura similară adoptată în toamna anului 2022 a generat un exod masiv, aproximativ un milion de cetățeni — mulți având înaltă calificare — părăsind țara, iar mai puțin de jumătate revenind ulterior.

În plus, analiza serviciilor occidentale arată că armata rusă nu dispune în prezent de suficiente echipamente și ofițeri de instrucție pentru a integra eficient câteva sute de mii de noi recruți.

Războiul de uzură și încercarea de a evita NATO

Răspunsul internațional continuă să se concentreze pe sprijinirea apărării ucrainene. Premierul britanic Andy Burnham a efectuat o vizită la Kiev, unde i-a transmis președintelui Volodimir Zelenski că Regatul Unit va furniza informații anterior clasificate privind componentele britanice din rachetele de croazieră și a pledat pentru trimiterea suplimentară de sisteme Patriot.

Deși Moscova a reacționat cu amenințări explicite la adresa Regatului Unit și a altor țări occidentale, evaluările de securitate indică faptul că Vladimir Putin dorește să evite o confruntare militară directă cu NATO.

Strategia pe termen lung a Kremlinului rămâne un război de uzură prelungit, dublat de amenințări retorice și acțiuni hibride (cum ar fi atacurile cibernetice sau actele de sabotaj prin intermediari), menite să divizeze sprijinul partenerilor occidentali.

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