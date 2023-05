Potrivit unui decret prezidenţial, cetăţenii georgieni ar putea începând din 15 mai să intre şi să rămână în Rusia fără viză pentru un sejur sub 90 de zile, cu excepţia sejururilor din motive profesionale.

Printr-un decret separat, Kremlinul a ridicat interdicţia, în vigoare din 2019, a zborurilor companiilor ruse spre Georgia.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a explicat că aceste două decizii sunt „în conformitate cu abordarea noastră de principiu pentru o facilitare progresivă a schimburilor şi contactelor” între cetăţenii din cele două ţări.

Zaharova a adăugat, într-un comunicat de presă că această abordare a fost apărată „în pofida absenţei relaţiilor diplomatice” între Tbilisi şi Moscova, întrerupte de la războiul din august 2008.

Ministerul rus al Transporturilor a precizat că liniile aeriene ale ţării se pregătesc să opereze şapte zboruri dus-întors Moscova-Tbilisi pe săptămână, conform agenției spaniole de știri EFE.

Asociaţia operatorilor de turism din Rusia (ATOR) a indicat că zborurile ar putea fi reluate încă de la sfârşitul acestei luni, dacă autorităţile georgiene îşi vor da acordul.

Președintele rus Vladimir Putin a interzis zborurile companiilor aeriene ruseşti către Georgia în iunie 2019, pe fondul agravării tensiunilor între cele două ţări, după ce la Tbilisi izbucniseră proteste în masă în urma unei vizite a unui grup de parlamentari ruşi.

Georgia subliniase atunci substratul politic al măsurii Kremlinului şi apreciase că, din cauza interzicerii zborurilor, ţara va pierde până la 1 miliard de dolari pe an, întrucât la acea vreme un sfert din turiştii care vizitau Georgia erau ruși.

Preşedinta georgiană Salome Zurabişvili a calificat drept o „provocare” decizia Moscovei de a ridica regimul de vize cu Georgia şi de a autoriza zborurile companiilor ruseşti către ţara sa.

„Încă o provocare rusă! Reluarea zborurilor directe şi ridicarea interdicţiei de viză cu Georgia sunt inacceptabile atât timp cât Rusia continuă agresiunea împotriva Ucrainei şi ocupă teritoriul nostru!”, a denunţat şefa statului georgian, într-o postare pe Twitter.

