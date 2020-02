De Petre Dobrescu,

Turiști din întreaga lume s-au plâns că obțin foarte greu viză pentru Rusia și mulți au declarat că renunță la ideea de a vizita această țară, alegând altă destinație, când văd ce greoaie este procedura.

De la 1 ianuarie 2021, această piedică va dispărea, anunță The Moscow Times, care citează un oficial din Ministerul de Externe rus.

Rusia a decis să simplifice viza electronică pentru cetățenii a 53 de țări. Este vorba despre statele din Uniunea Europeană, dar și despre mai multe țări din Asia și America Latină – China, India, Indonesia, Japan, Mexico, Singapore.

De ce a rămas America ”pe afară”

SUA, Marea Britanie și Canada nu se regăsesc pe lista statelor ai căror cetățeni vor putea aplica pentru această viză simplificată, din pricina “relațiilor încordate” cu Rusia, a declarat Ivanov Evgeniy Sergeevitch, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe rus.

Când am ales țările care vor beneficia de aceste vize am avut în vedere mai mulți factori, inclusiv cum tratează aceste state cetățeni ruși, cât de repede și de ușor la acordă vize. Am avut cazuri de diplomați ruși care au așteptat doi ani până să obțină viza de America. Ivanov Evgeniy Sergeevitch, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe din Rusia:

Includerea pe listă a celor trei mari state omise, SUA, Marea Britanie și Canada, va fi posibilă, a mai punctat diplomatul, numai “dacă dialogul cu aceste țări se normalizează”.

Scopul: 15,5 miliarde de dolari la buget din turism, în 2024



Vladimir Putin anunțase că are de gând să simplifice obținerea vizei pentru a crește veniturile din turism. În 2024 are ca țintă un plus de 15,5 miliarde de dolari la buget din turism.

Din ianuarie 2021, turiștii sunt sfătuiți să aplice pentru viză pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe rus cu cel puțin 4 zile înainte de călătorie.

Care sunt taxele

Nu va fi percepută nicio taxă consulară, însă va exista o taxă de 50 de dolari pentru fiecare viză acordată, banii urmând să intre în bugetul de stat.

În prezent, viza electronică e gratuită.

Șederea în Rusia prin intermediul noii vize, valabile de anul viitor, va fi permisă 16 zile (în loc de 8, ca acum), iar autoritățile iau în considerare și prelungirea valabilității vizei – de la 30 de zile, la 60 de zile.

