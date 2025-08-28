Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei

„Forțele armate ruse își îndeplinesc misiunea. Ele continuă să lovească ținte militare și paramilitare”, a declarat jurnaliștilor purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, potrivit AFP

Afirmația a fost făcută la câteva ore după unul dintre cele mai grave atacuri aeriene ruseşti asupra Ucrainei.

„În același timp, Rusia rămâne interesată de continuarea procesului de negociere, pentru a atinge obiectivele stabilite prin mijloace politice și diplomatice”, a adăugat Dmitri Peskov.

Bombardamentele nocturne asupra Kievului au făcut cel puțin 18 morți

Un atac masiv rusesc cu drone și rachete asupra Kievului, care a durat mai mult de 8 ore, a provocat joi moartea a cel puțin 18 persoane și rănirea a câtorva zeci de persoane, potrivit presei locale. Printre victime se numără și patru copii.

A fost primul atac major combinat cu drone și rachete asupra Kievului de la întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, care a avut loc în august. Întâlnirea a avut ca scop discutarea încetării războiului din Ucraina, care durează de peste trei ani.

Rusia a lansat 598 de drone și 31 de rachete balistice și de croazieră asupra Ucrainei în timpul atacului din noaptea de miercuri spre joi, a declarat armata ucraineană, citată de AFP. Conform datelor preliminare, 563 de drone de luptă și drone momeală, precum și 26 de rachete au fost doborâte sau bruiate, a precizat armata aeriană într-un comunicat.

Recomandări Incendiu în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei. Oamenii au primit mesaj RO-Alert: „Evitați zona!”

Rusia a bombardat „intenționat” sediul delegației Uniunii Europene din Kiev

În urma atacurilor, Rusia a bombardat și sediul delegației Uniunii Europene din Kiev.

Clădirea care adăposteşte delegaţia Uniunii Europene (UE) de la Kiev a fost avariată „în mod deliberat” în timpul atacurilor aeriene ruse, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Uniunea Europeană a convocat ambasadorul rus la Bruxelles după atacurile din timpul nopții care au avariat birourile sale din Kie.

„Nicio misiune diplomatică nu ar trebui să fie o țintă”, a precizat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pe rețeaua socială X.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE