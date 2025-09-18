„Își scot uniformele și se amestecă printre civili”

Un ofițer ucrainean a explicat pentru publicația germană cum arată noua strategie:

„Soldații ruși își scot uniformele, îmbracă haine civile și se amestecă printre populație sau pur și simplu stau la marginea drumului, comportându-se ca niște localnici atunci când trec vehiculele noastre.”

Această metodă le permite trupelor ruse să treacă prin breșe ale frontului și să pătrundă în spatele liniilor ucrainene, fără să fie imediat depistate. 100.000 de ruși sunt pregătiți să invadeze orașul ucrainean Pokrovsk, a avertizat Volodimir Zelenski.

Recunoaștere secretă la kilometri în spatele frontului

Zeci de militari ruși, slab înarmați pentru a nu atrage atenția, ajung astfel la 10, 15 sau chiar 20 de kilometri în spatele pozițiilor ucrainene. Odată infiltrați, ei urmăresc discret mișcările trupelor Kievului, observă rutele de aprovizionare și transmit informațiile către unitățile rusești.

Aceste date devin apoi ținte pentru drone, artilerie și bombe ghidate, care lovesc zonele respective fără milă, provocând pagube masive.

Atacuri precise, dar și un semn de slăbiciune

Ofițerii ucraineni recunosc pericolul tacticii, dar o văd și ca pe un indiciu al slăbiciunii Rusiei. Dacă Moscova ar fi fost capabilă să organizeze un atac clasic de amploare, cu blindate și infanterie masivă, nu ar fi fost nevoită să recurgă la infiltrați.

„Este o strategie bazată pe haos, nu pe forță brută”, spun militarii ucraineni, subliniind că rușii se bazează acum mai mult pe informațiile strânse în secret de micile grupuri ascunse decât pe un asalt frontal organizat.

Bătălia pentru Pokrovsk a început în 18 iulie 2024.