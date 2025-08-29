Rusia spune că Emmanuel Macron a depășit „limita decenței”

Aceste declarații „depășesc limitele nu numai ale raționalului, ci și ale decenței, devenind insulte vulgare la adresa Rusiei și a poporului său”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zakharova, potrivit AFP care a citat agenția de presă Ria Novosti.

Preşedintele rus Vladimir Putin este „un prădător, un căpcăun la uşile noastre” care „are nevoie să continue să mănânce” pentru „propria supravieţuire”, a avertizat preşedintele francez Emmanuel Macron, într-un interviu pe 19 august, îndemnându-i pe europeni „să nu fie naivi” în faţa Rusiei.

Kremlinul s-a luat și de președintele Finalandei

De asemenea, Maria Zakharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, a criticat și un alt lider european.

Alexander Stubb, președintele Finlandei, a declarat că restabilirea relațiilor dintre Rusia și Europa este posibilă după soluționarea conflictului din Ucraina, dar că natura acestora nu va mai fi aceeași.

Afirmațiile președintelui finlandez despre viitorul relațiilor cu Rusia au fost considerate iresponsabile de Maria Zaharova, potrivit agenției ruse de presă TASS.

„Pentru astfel de manifestări, mi se pare că termenul medical «idiosincrazie» este mai potrivit. Știți ce înseamnă? Înseamnă prezența intoleranței psihologice, o reacție dureroasă la un iritant emoțional, ceea ce pentru Helsinki-ul oficial de astăzi, desigur, este Rusia”, a precizat Zaharova, într-o conferință de presă.

„La urma urmei, acesta este președintele Finlandei, președintele țării, care a fost ales de popor. Finlanda, care are propria istorie. Cum se pot face astfel de declarații iresponsabile care dăunează în primul rând poporului finlandez?”, a întrebat Zaharova.

