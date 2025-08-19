Elvețienii spun că i-ar acorda lui Putin „imunitate” pentru discuțiile de pace

Elveția i-ar acorda președintelui rus Vladimir Putin imunitate față de urmărire penală dacă ar veni în țară pentru discuții privind pacea în Ucraina, a declarat marți ministrul elvețian de externe, Ignazio Cassis.

Putin se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională. Dar anul trecut, guvernul elvețian a definit „regulile pentru acordarea imunității unei persoane aflate în baza unui mandat internațional de arestare.

Dacă această persoană vine pentru o conferință de pace, nu dacă vine din motive private”, a declarat Cassis într-o conferință de presă, citat de France24.

Moscova spune că orice acord de pace cu Ucraina trebuie să asigure securitatea Rusiei

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că orice acord de pace privind Ucraina trebuie să asigure securitatea Rusiei, vorbind la o zi după discuțiile la nivel înalt de la Washington pentru rezolvarea conflictului.

„Fără respect pentru interesele de securitate ale Rusiei, fără respect deplin pentru drepturile rușilor și ale persoanelor vorbitoare de limbă rusă care locuiesc în Ucraina, nu se poate vorbi despre acorduri pe termen lung”, a declarat Lavrov pentru postul de televiziune de stat Rossiya 24.

Ucraina lucrează la garanțiile de securitate

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul lucrează la conținutul garanțiilor de securitate pe care țara sa le solicită de la aliați și că discuția va continua între lideri marți.

„Consilierii pentru securitate națională sunt, de asemenea, în contact constant acum. Vor exista garanții de securitate”, a spus Zelenski. Merz, cancelarul german, se va alătura „Coaliției de voință” pentru discuțiile cu Ucraina.

Cancelarul german Friedrich Merz va participa și el la discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

Macron și Starmer vor coprezida marți o reuniune a „Coaliției pentru voință” privind Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer vor coprezida o reuniune a așa-numitei Coaliții de voință din Ucraina, marți, în urma discuțiilor de la Washington, DC, a declarat biroul președintelui francez.

Țările vor lucra la garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat biroul.

Reuniunea coaliției va „oferi continuitate reuniunii de ieri de la Washington și va completa discuțiile în curs privind problema garanțiilor de securitate pentru Ucraina”, potrivit Palatului Elysée.

Această reuniune a început deja de la ora 13.00, ora României.

Ea e urmată de o videoconferință care îi va reuni pe liderii statelor membre UE, găzduită de președintele Consiliului European, Antonio Costa și care a început la ora 14.00, ora României.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va participa la ambele reuniuni.

