Pe 30 noiembrie, anul trecut, recrutul Afanasi Podaev a murit în regiunea Belgorod, ca urmare a bombardamentelor. La 29 mai, publicația Novaia Gazeta Europa a publicat un interviu cu mama îndurerată, Alla Fatkelislamova.

La câteva zile de la interviu, o anume Anna Korobkova a apelat la forțele de securitate cu cererea de a o aduce pe femeie în fața justiției pentru „discreditarea armatei”.

Ce a spus mama care și-a pierdut fiul în război

„A venit poliția, m-a informat că s-a primit un denunț. Nici măcar nu știau că fiul meu a murit! Câteva zile mai târziu, au venit și la locul meu de muncă și m-a convocat la secție”, a explicat Alla Fatkelislamova.

Ce a spus mama în interviu? „Sincer să fiu, de când a început războiul, m-am uitat mereu și am plâns, îngrijorată. Cine are nevoie de un război? Nimeni! Chiar și când fiul meu nu era încă în armată, am plâns pentru băieții nostri morți pe câmpul de luptă”, a declarat femeia, care riscă acum o amendă administrativă de 50.000 de ruble, circa 545 de euro.

Articolul administrativ care discreditează armata a fost adoptat la opt zile după începerea invaziei ruse a Ucrainei.

Acesta prevede amenzi de la 30.000 la 50.000 de ruble (între 320 și 545 de euro) pentru acțiunile publice care vizează discreditarea utilizării Forțelor Armate Ruse implicate în „operațiunea militară specială”. Încălcările repetate sunt supuse răspunderii penale.

Cine este denunțătoarea „profesionistă”

Anna Korobkova, cea care a scris denunțul, face în mod regulat plângeri împotriva cetățenilor care se opun războiului.

„Să scriu denunțuri este în sângele meu. Bunicul meu a fost ofițer sovietic, între 1942 și 1945. Era agent secret NKVD (n.r. – Comisariatul pentru Afaceri Interne al Poporului, Ministerul de Interne în URSS)“, a spus femeia, într-un dialog purtat pe Telegram cu Alexandra Arhipova, o profesoară de antropologie, care a fost „victimă” a denunțătoarei.

Bunicul ei a fost cel care a învățat-o cum să scrie denunțuri. Ea a spus că vizionează „ore în șir” de videoclipuri ale „agenților străini”, iar apoi scrie denunțuri despre cetățenii „vinovați”.

„Lucrez după schema 2 plus 2. Timp de două zile mă uit la toate videoclipurile de pe canalele de YouTube, Drojd, Radio Liberty, Deutsche Welle, Present Time și altele și fac denunțurile, în următoarele două zile mă odihnesc. În două zile, urmăresc peste 20 de ore de înregistrări video de pe canalele acestor agenți media străini”, a spus Korobkova.

De ce face asta? Îi este teamă că situația ei financiară se va înrăutăți în viitor. „Dacă pierdem, va trebui, probabil, să plătim despăgubiri. Prețurile vor crește, asta înseamnă că va trebui să muncesc mult mai mult decât astăzi, să mănânc mai puțin. Nu vreau să ajung să vând pe stradă!”.

Korobkova spune că a scris 764 de plângeri de la începutul războiului din Ucraina, către autorități și diverse organizații publice și private.

Foto: captură Novaia Gazeta Europa (Alla Fatkelislamova)

