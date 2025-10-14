Care sunt cele cinci rute noi operate de Wizz Air de pe Aeroportul Internațional Timișoara

Începând cu 14 octombrie, pasagerii pot zbura din Timișoara către Larnaca, Nürnberg, Basel, Frankfurt Hahn și Napoli. Prețurile pentru aceste noi destinații încep de la 79 de lei. Baza de la Timișoara operează acum 20 de rute către nouă țări, marcând o creștere semnificativă a capacității de operare, potrivit Economedia.ro.

Primul zbor Wizz Air de la Timișoara a avut loc în 2008. De atunci, compania a transportat peste nouă milioane de pasageri pe rutele operate de la acest aeroport. Pentru a marca acest moment, pasagerul cu numărul nouă milioane a fost întâmpinat cu un voucher cadou.

Pe lângă noile zboruri, timișorenii vor mai avea o veste bună. Aeroportul Internațional Timișoara va fi legat de Autostrada Vestului printr-un drum expres.

Ce spun reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara despre extindere zborurilor Wizz Air

Directorul operațional al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” a subliniat importanța acestei extinderi și a anunțat că Wizz Air a adus a treia aeronavă pentru zborurile operate din Timișoara.

„Vestea bună este că am reușit să aducem a treia aeronavă Wizz Air înapoi la Timișoara. Ea fusese aici înainte de pandemia de COVID. Până acum am avut două aeronave, cu 15 destinații pe săptămână.

Începând de marți, 14 octombrie, numărul acestora crește la 20 de destinații operate de pe Aeroportul Timișoara, cu trei aeronave, ceea ce înseamnă o creștere de 33 la sută a capacității de operare”, a declarat Marian Chivu, directorul operațional al Aeroportului Timișoara, potrivit sursei citate mai sus.

Totodată, Mauro Peneda, general manager Wizz Air Malta, a oferit detalii despre planurile de viitor ale companiei.

„Wizz Air este lider pe plan european. Avem 9.000 de angajați, 32 de baze în 15 țări. În 2024 am transportat 68 de milioane de pasageri. Deținem 52 la sută din piața din România și am transportat 108 milioane de pasageri de când am început operarea aici. Suntem și un angajator important în România, cu 1.700 de angajați. Avem opt baze în țară”, a precizat el.

Modelele de aeronave pe care le folosește în prezent Wizz Air

Wizz Air are în comandă 300 de aeronave noi, dotate cu interioare moderne Airbus Airspace. Compania va investi 14 miliarde de euro în următorii trei ani pentru îmbunătățirea serviciilor oferite clienților.

Zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 (180 de locuri), A320neo (186 de locuri), A321 (230 de locuri) și Airbus A321neo (239 de locuri), asigurând o capacitate variată pentru diferitele rute operate.

Această extindere a operațiunilor Wizz Air la Timișoara marchează un pas important în dezvoltarea conectivității aeriene a regiunii, oferind mai multe opțiuni de călătorie pentru locuitorii din vestul României.

