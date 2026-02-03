Ryan Reynolds, actor, investitor, speaker de top

Unul dintre cei mai recognoscibili și versatili actori ai Hollywood-ului, nominalizat la Globurile de Aur, Reynolds este și producător al francizei Deadpool, un fenomen global de miliarde de dolari care a redefinit genul super eroilor prin umor, autoironie și storytelling neconvențional.

Dincolo de film, Reynolds a devenit un exemplu frecvent citat al unei noi generații de antreprenori – cei care combină creativitatea, viteza și autenticitatea. Este acționar în cadrul Aviation American Gin și investitor cheie în Mint Mobile, branduri care au fost ulterior achiziționate în tranzacții de referință, evaluate la peste un miliard de dolari.

Prin agenția sa de marketing creativ, Maximum Effort, Reynolds este cunoscut și pentru abordarea sa rapid, în timp real, adesea numită fastvertising, care include campanii virale lansate la doar câteva ore după momente-cheie ale brandurilor.

Destăinuiri despre anxietate

La IMPACT Bucharest 2026, care va avea loc în perioada 29–30 septembrie 2026, Reynolds va împărtăși povești de pe platourile de filmare, din sălile de conferință și din studiourile creative, oferind perspective despre creativitate, leadership și procesul decizional.

De asemenea, este cunoscut pentru faptul că vorbește deschis despre anxietate și despre modul în care aceasta i-a influențat stilul de leadership; o perspectivă care rezonează puternic în mediile de business și creative cu presiune ridicată.

A treia ediție a IMPACT Bucharest

IMPACT a devenit un brand bine cunoscut în întreaga Europă. Evenimentele IMPACT reunesc, din 2016, în Polonia, lideri din mediul de afaceri și politic, experți academici și voci influente din lumea artei și culturii. A treia ediție IMPACT Bucharest va fi cel mai mare și mai important eveniment economic din Europa de Sud-Est, oferind o oportunitate unică de a urmări opiniile liderilor pe o gamă largă de teme și de a crea conexiuni cu lideri de business din întreaga Europă.

În ultimii ani, IMPACT Bucharest a găzduit voci recunoscute la nivel global, precum Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, și Erin Meyer, una dintre cele mai influente experte din lume în management și cultură organizațională, alături de sute de experți internaționali, lideri de opinie și inovatori.

Organizatorii afirmă că, în urma succesului ediției de anul trecut, ediția din acest an va fi și mai amplă și mai dinamică. Aproximativ 2.000 de participanți din România, Bulgaria, Serbia, Croația, Albania și alte țări din regiunea Europei de Sud-Est, precum și din Polonia și restul Europei, sunt așteptați să participe. În acest an, pe lângă experți de top și lideri de business, vor fi prezenți și mai mulți reprezentanți ai sectorului public din România și din regiunea SEE, inclusiv primari, reprezentanți ai guvernelor naționale și ai agențiilor Uniunii Europene.

Discuțiile vor aborda teme precum dezvoltarea economică, inovația și beneficiile conectării ecosistemelor locale, regionale și globale pentru România și regiune. Agenda va include subiecte de la apărare și securitate cibernetică, tranziția verde, digitalizare și viitorul orașelor, până la dezvoltarea economiei globale și a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing și comerț digital. Lista completă a speakerilor urmează să fie anunțată.

Nu ratați ocazia de a-l vedea și asculta pe Ryan Reynolds, live, în perioada 29–30 septembrie, la IMPACT Bucharest.

Biletele sunt disponibile pe site-ul evenimentului.

Ringier România este partener strategic al IMPACT Bucharest 2026.

