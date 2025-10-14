Ryanair trece complet la bilete digitale

Mai exact, din 12 noiembrie 2025, Ryanair va trece doar la bilete digitale și nu va mai permite utilizarea biletelor printate.

Asta ar putea obliga aproximativ 40 de milioane de pasageri să descarce biletele pe telefoanele lor mobile.

Ryanair va deveni prima companie aeriană din Europa care implementează o interdicție completă a cărților de îmbarcare pe hârtie.

Ryanair a precizat că, după această dată, clienții „nu vor mai putea descărca un permis de îmbarcare fizic pe hârtie” și vor trebui să utilizeze permisele digitale generate în aplicația „myRyanair” pentru a se îmbarca în zbor.

Reacția pasagerilor vârstnici

Dennis Reed, directorul grupului de campanie pentru persoanele de peste șaizeci de ani Silver Voices, a criticat schimbarea drept „rușinoasă” și a acuzat compania că își propune să „reducă costurile și să facă economii fără a-și păsa de impactul asupra clienților”.

„Practic, ei spun că nu vor persoane în vârstă ca pasageri. Există argumente puternice pentru a spune că este discriminatoriu”, a declarat Reed pentru The Telegraph.

El a avertizat că schimbarea „va provoca haos. Dacă cineva merge la aeroport să prindă un zbor Ryanair fără aplicație, ce va face? Îl va refuza?” și că „va izola persoanele în vârstă de societate, ceea ce fac și companiile care se digitalizează complet”.

„Îi îndemn cu adevărat să reconsidere această idee. Eu, unul, nu voi mai zbura cu Ryanair și i-aș îndemna și pe alții să ia aceleași măsuri”, a adăugat Reed.

Caroline Abrahams, directoarea organizației caritabile Age UK, a sugerat că ar trebui să existe „întotdeauna o modalitate alternativă de rezervare și prezentare a biletelor care să nu-i dezavantajeze pe cei care nu sunt online”.

Ryanair: digitalizarea ca soluție eficientă

Compania a susținut că aproape 80% dintre cei peste 206 milioane de clienți ai săi folosesc deja cărți de îmbarcare digitale. Directorul de marketing Dara Brady a declarat:

„Pentru a asigura o tranziție fără probleme către cărți de îmbarcare 100% digitale pentru clienții noștri, vom face trecerea începând de miercuri, 12 noiembrie, care este în mod tradițional o perioadă puțin mai liniștită pentru călătorii după perioada aglomerată de pauză de la mijlocul semestrului.”

Brady a adăugat că „Trecerea Ryanair la cărți de îmbarcare 100% digitale va însemna o experiență de călătorie mai rapidă, mai inteligentă și mai ecologică pentru clienții noștri, simplificată prin intermediul aplicației noastre de top «myRyanair», unde pasagerii vor beneficia și de funcții utile în aplicație, cum ar fi «Orar loc» și informații live despre zboruri.”

De ceva timp, Ryanair percepe și o taxă de întârziere la check-in. Compania aeriană irlandeză Ryanair a lansat în 2025 și abonamentul „Prime”.



