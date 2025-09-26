Concret, Ryanair renunță la biletele de avion printate și trece la cărțile de îmbarcare digitale din 12 noiembrie.

Inițial, schimbarea era programată pentru 3 noiembrie, însă operatorul a decis amânarea pentru a asigura o tranziție mai lină, după perioada aglomerată a vacanței de toamnă, potrivit unui comunicat de presă.

Din 12 noiembrie, pasagerii Ryanair nu vor mai putea descărca și printa bilete de avion pe hârtie, fiind obligați să folosească exclusiv îmbarcarea digitală prin aplicația „myRyanair”.

Această schimbare face parte din strategia companiei de digitalizare completă, după ce deja peste 80% dintre cei 206 milioane de pasageri Ryanair utilizează îmbarcarea digitală.

Modelul urmează exemplul altor industrii, festivaluri, concerte sau evenimente sportive, care au trecut integral la bilete electronice.

Printre funcționalitățile noi oferite prin aplicație se numără:

Order to Seat – posibilitatea de a comanda mâncare și băuturi direct de pe telefon și de a fi servit primul;

Live Flight Information – actualizări în timp real despre îmbarcare, porți și eventuale întârzieri;

Direct Disruption Updates – notificări live de la centrul operațional Ryanair în caz de perturbări.

„Trecerea Ryanair la îmbarcare digitală 100% va însemna o experiență de călătorie mai rapidă, mai inteligentă și mai ecologică pentru clienții noștri, optimizată prin aplicația noastră „myRyanair”, unde pasagerii vor beneficia și de funcționalități utile, precum Order to Seat și informații live despre zboruri.”, a subliniat Dara Brady, director de marketing Ryanair.

Ryanair operează în fiecare săptămână peste 220 de zboruri din București.

De ceva timp, Ryanair percepe și o taxă de întârziere la check-in.

Compania aeriană irlandeză Ryanair a lansat în 2025 și abonamentul „Prime”.

