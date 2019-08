De Răzvan Luțac, Daniel Conțescu,

La Radio Oltenia Craiova, un concurs de angajare pe postul de redactor, încheiat pe 13 august, s-a terminat cu scandal.

Luiza Gheorghița Paraschivu, jurnalistă cu peste 15 ani de experiență în presă, a contestat concursulla care a fost respinsă, după ce, la ultima probă, cea a interviului în fața comisiei, a primit întrebări care nu aveau legătură cu cerințele concursului.

”Unde lucrează soțul?”, ”Cine ține banii în casă?” sau ”Soțul tău are vreodată dreptate?” – toate aceste întrebări i-au fost puse de Alexandru Mogoșeanu, conform contestației făcute de jurnalistă.

”OK, spun «Cățeluş cu părul creț»”



Luiza Paraschivu a acceptat să ofere detalii despre întâlnirea cu comisia lui Mogoșeanu.

”Eu am fost la concurs cu alte 9 persoane. La ultima probă, interviul, am rămas 4.

Eu, fostă la TVR, şi alte 3 persoane care erau din radio. Chiar am avut încredere că va fi un interviu corect.

Apoi au început întrebările care nu aveau nicio legătură cu concursul. În paralel, cei din comisie, în frunte cu directorul Mogoșeanu, fumau!

M-au pus să recit o poezie. I-am întrebat de ce, nu mi-au răspuns. OK, spun ”Cățeluş cu părul creț”. A urmat un dialog cu directorul Mogoşeanu.

-Dar una mai nouă nu ştiți? Ceva de Eminescu?

-OK. Ce te legeni, codrule? Luceafărul?

-Da, bine, ne ziceți Luceafărul, strofa aia pe care o ştiu toți!

La un moment dat, m-a întrebat de ce am plecat din TVR. Am spus motivele profesionale, le-am enumerat. Apoi, când am spus că au existat şi personale, am punctat că nu pot detalia. Domnul Mogoșeanu s-a enervat şi a lovit cu palma în masă, „dacă te apucă motive personale și la noi și ne lași postul descoperit după 3 săptămâni?”.

Luiza, pe teren, la un interviu

M-au pus să spun câte o caracteristică negativă a fiecărei persoane din comisie. „Nu am cum, nu vă cunosc”, le-am spus. Mi-au argumentat că ține de reporter să își dea seama de părțile negative ale omului.

Eu am pierdut concursul, dar am făcut contestație și aștept un răspuns”, declară jurnalista, care susține că a fost întrebată de directorul Mogoșeanu ce salariu dorește, deși, la instituțiile de stat, suma este indicată de grila de salarizare.

SRR: ”Îl așteptăm să vină din concediu”

Contactat de Libertatea, Georgică Severin, șeful SRR, a comentat cazul de la Craiova.

”Am primit pe mail, joi după-amiază, constestația jurnalistei și am dat-o în lucru. Vom face verificări. Luni se va începe verificarea contestației. Noi avem acum doar ce spune una dintre părți, va trebui să audiem și cealaltă parte (n.r. – directorul Mogoșeanu), care este în concediu și pe care trebuie să-l așteptăm să revină.

Vom vedea ce a fost acolo. Ca proceduri respectate sau nerespectate, ce pot să vă spun este că nu există obligativitatea înregistrării interviului fără acordul părților, s-ar încălca GDPR-ul”.

Alexandru Moșogeanu a trimis redacției un sms în care specifică: ”Societatea Română de Radiodifuziune are un serviciu de comunicare, de la care veți obține toate informațiile dorite”.

Mogoșeanu, al doilea din dreapta, la o masă cu prietenii

