Băiatul s-a jucat mai multe jocuri pe calculator, printre care World of Warcraft. Call of Duty și FIFA. El nu s-a dezlipit de monitor timp de 8 ore, ignorându-și una dintre nevoile primare: cea de a folosi toaleta.

Pentru că nu s-a simțit bine, copilul a fost dus la University College London Hospital, unde a fost consultat de doctorul Jo Begent.

Medicul a crezut, în primă fază, că deformarea severă a intestinului este cauzată de o tumoare. După o examinare ulterioară, s-a descoperit că băiatul avea intestinele dilatate și a fost necesară intervenția chirurgicală.

“Eram de serviciu la clinică atunci când băiatul de 10 ani a venit în cabinet, arătând foarte rău. Când am văzut o masă care se vedea prin pelvis, m-am panicat întrebându-mă dacă are vreun tip de cancer. Când am cerut detalii legate de viața băiatului am aflat că el se juca atât de mult încă vezica urinară și intestinele i se deformaseră pentru că nu s-a oprit să se ducă la toaletă”, a povestit doctorul Begent.

A fost nevoie de un tratament administrat timp de 2 ani pentru a tratata adicția lui și pentru a stabiliza de familie a micuțului.

În luna ianuarie a anului 2018, tulburările psihice generate de dependenţa de jocuri video (“Gaming disorder”) au fost incluse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pe lista afecţiunilor mintale.

