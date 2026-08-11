A3 Zimbor-Poarta Sălajului, deschisă de la ora 16.00

Autostrada A3 Zimbor-Poarta Sălajului este deschisă circulației marți, 11 august. Anunțul a fost făcut de Asociația Pro Infrastructură, care precizează că acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. „Astăzi, Autostrada A3 Zimbor-Poarta Sălajului, prima inaugurare din 2026”, a transmis Asociația Pro Infrastructură pe pagina sa de Facebook.

Potrivit asociației, circulația pe cei 12,24 de kilometri ai Autostrăzii A3 dintre Zimbor și Poarta Sălajului va fi deschisă la ora 16.00. „Lotul are o istorie zbuciumată și este foarte întârziat, la fel ca vecinul său, Zimbor-Nădășelu”, susține Asociația Pro Infrastructură.

Contractele pentru cele două loturi, semnate în 2020 și 2021

Asociația Pro Infrastructură amintește că atât contractul pentru lotul Nădășelu-Zimbor, cât și cel pentru Zimbor-Poarta Sălajului au fost atribuite companiei UMB.

„Contractele de pe Nădășelu-Zimbor și Zimbor-Poarta Sălajului împlinesc 6 ani de existență: au fost semnate cu UMB în 28.12.2020, respectiv 01.07.2020”, se arată în mesaj.

Conform informațiilor prezentate de asociație, ambele contracte prevedeau 12 luni pentru proiectare și alte 24 de luni pentru execuție. Ordinele de începere au fost emise la 25 ianuarie 2021 și 31 mai 2021, iar autorizațiile de construire au fost emise în mai multe etape pe parcursul anului 2021, ultima fiind acordată în decembrie. „Așa cum v-am explicat de multe ori, conform termenelor inițiale, ar fi trebuit să fie gata în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim și disputele tehnice din dealul Zimbor și dificultățile din teren”, precizează Asociația Pro Infrastructură.

Asociația Pro Infrastructură: „Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere”

În mesajul publicat marți, Asociația Pro Infrastructură afirmă că întârzierile au avut mai multe cauze, inclusiv problemele provocate de alunecările de teren.

„Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ținem cont de problemele cu alunecările masive, cum ar fi cele de la Nădășelu din septembrie 2021 și de la Topa Mică în 2022, și chiar dacă includem bâlbele, tergiversările și indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile”, transmite asociația, care spune că există și o veste bună în ceea ce privește lucrările de pe acest tronson al Autostrăzii A3.

„Vestea bună este că turcii de la Ozaltin pot să finalizeze devierile de la Topa Mică și Nădășelu spre sfârșitul toamnei, cel târziu în decembrie, cu vreo 3-4 luni înainte de termen”, se arată în postare.

Potrivit asociației, după finalizarea acestor lucrări, șoferii vor putea circula pe toți cei 42,3 km dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și, mai departe, pe A3 până la Târgu Mureș, pe o distanță de peste 155 km.

România ajunge la 1.428,5 kilometri de autostradă și drum expres

Odată cu deschiderea lotului Zimbor-Poarta Sălajului, „zestrea României” ajunge, potrivit Asociației Pro Infrastructură, la 1.428,5 kilometri de autostradă și drum expres aflați în exploatare.

Următoarea deschidere menționată de asociație este programată la finalul lunii august: 47 de kilometri pe A7 între Adjud Nord și Bacău Sud.

Radu Miruță anunțase, pe 28 iulie, că circulația pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, parte din Autostrada A3 Transilvania se va deschide pe 10 august.

Lucrările au fost executate de asocierea de firme SC SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL, parte din grupul UMB. Proiectul a reprezentat o provocare tehnică considerabilă din cauza terenului deluros instabil, fiind necesare lucrări ample de consolidare a versanților, execuția de viaducte, poduri, pasaje superioare și montarea unor sisteme moderne de drenaj și siguranță rutieră.

Valoarea totală a investiției se ridică la 905 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea a fost asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027.