A3 Zimbor-Poarta Sălajului, deschisă de la ora 16.00

Autostrada A3 Zimbor-Poarta Sălajului este deschisă circulației marți, 11 august. Anunțul a fost făcut de Asociația Pro Infrastructură, care precizează că acesta este primul lot de autostradă inaugurat în România în 2026. „Astăzi, Autostrada A3 Zimbor-Poarta Sălajului, prima inaugurare din 2026”, a transmis Asociația Pro Infrastructură pe pagina sa de Facebook.

Potrivit asociației, circulația pe cei 12,24 de kilometri ai Autostrăzii A3 dintre Zimbor și Poarta Sălajului va fi deschisă la ora 16.00. „Lotul are o istorie zbuciumată și este foarte întârziat, la fel ca vecinul său, Zimbor-Nădășelu”, susține Asociația Pro Infrastructură.

Contractele pentru cele două loturi, semnate în 2020 și 2021

Asociația Pro Infrastructură amintește că atât contractul pentru lotul Nădășelu-Zimbor, cât și cel pentru Zimbor-Poarta Sălajului au fost atribuite companiei UMB.

„Contractele de pe Nădășelu-Zimbor și Zimbor-Poarta Sălajului împlinesc 6 ani de existență: au fost semnate cu UMB în 28.12.2020, respectiv 01.07.2020”, se arată în mesaj.

Conform informațiilor prezentate de asociație, ambele contracte prevedeau 12 luni pentru proiectare și alte 24 de luni pentru execuție. Ordinele de începere au fost emise la 25 ianuarie 2021 și 31 mai 2021, iar autorizațiile de construire au fost emise în mai multe etape pe parcursul anului 2021, ultima fiind acordată în decembrie. „Așa cum v-am explicat de multe ori, conform termenelor inițiale, ar fi trebuit să fie gata în decembrie 2023, cel mai târziu în august 2024 dacă socotim și disputele tehnice din dealul Zimbor și dificultățile din teren”, precizează Asociația Pro Infrastructură.

Asociația Pro Infrastructură: „Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere”

În mesajul publicat marți, Asociația Pro Infrastructură afirmă că întârzierile au avut mai multe cauze, inclusiv problemele provocate de alunecările de teren.

„Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ținem cont de problemele cu alunecările masive, cum ar fi cele de la Nădășelu din septembrie 2021 și de la Topa Mică în 2022, și chiar dacă includem bâlbele, tergiversările și indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile”, transmite asociația, care spune că există și o veste bună în ceea ce privește lucrările de pe acest tronson al Autostrăzii A3.

„Vestea bună este că turcii de la Ozaltin pot să finalizeze devierile de la Topa Mică și Nădășelu spre sfârșitul toamnei, cel târziu în decembrie, cu vreo 3-4 luni înainte de termen”, se arată în postare.

Potrivit asociației, după finalizarea acestor lucrări, șoferii vor putea circula pe toți cei 42,3 km dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și, mai departe, pe A3 până la Târgu Mureș, pe o distanță de peste 155 km.

România ajunge la 1.428,5 kilometri de autostradă și drum expres

Odată cu deschiderea lotului Zimbor-Poarta Sălajului, „zestrea României” ajunge, potrivit Asociației Pro Infrastructură, la 1.428,5 kilometri de autostradă și drum expres aflați în exploatare.

Următoarea deschidere menționată de asociație este programată la finalul lunii august: 47 de kilometri pe A7 între Adjud Nord și Bacău Sud.

Radu Miruță anunțase, pe 28 iulie, că circulația pe secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului, parte din Autostrada A3 Transilvania se va deschide pe 10 august.

Lucrările au fost executate de asocierea de firme SC SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL, parte din grupul UMB. Proiectul a reprezentat o provocare tehnică considerabilă din cauza terenului deluros instabil, fiind necesare lucrări ample de consolidare a versanților, execuția de viaducte, poduri, pasaje superioare și montarea unor sisteme moderne de drenaj și siguranță rutieră.

Valoarea totală a investiției se ridică la 905 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea a fost asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021-2027.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
Elle.ro
Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei are doar 10 ani și nu este deloc străin de lumea artistică
gsp
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.RO
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
GSP.RO
David Popovici începe o nouă aventură europeană » De la debutul la 16 ani la tentativa de a câștiga pentru a treia oară probele de 100 și 200 m liber
Parteneri
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Avantaje.ro
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului
Adevarul.ro
Acoperișurile uriașe de beton ale Transfăgărășanului. Cum au fost construite pe versanții abrupți ai Făgărașului
David Popovici, exclusiv FANATIK după calificările la 100 de metri! Marele secret pentru CE de la Paris: „Sigur mi-a prins bine”. Ce spune despre recordul mondial: „Fără nicio aroganță…”
Fanatik.ro
David Popovici, exclusiv FANATIK după calificările la 100 de metri! Marele secret pentru CE de la Paris: „Sigur mi-a prins bine”. Ce spune despre recordul mondial: „Fără nicio aroganță…”
Atac masiv la Kiev și Zaporojie, soldat cu 5 morți
Financiarul.ro
Atac masiv la Kiev și Zaporojie, soldat cu 5 morți
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
TVMania.ro
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Şi-a încuiat soţul în dormitor şi a dat foc la apartament. Bărbatul, mort după ce explozia l-a aruncat pe geam
ObservatorNews.ro
Şi-a încuiat soţul în dormitor şi a dat foc la apartament. Bărbatul, mort după ce explozia l-a aruncat pe geam
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Libertateapentrufemei.ro
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Parteneri
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
GSP.ro
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
GSP.ro
Cine sunt cei doi români despre care Zverev a spus că „erau mult mai buni ca mine în perioada junioratului”
Parteneri
Cerealele Ucrainei, pe traseu nou spre România! Trenurile, sosire la Constanța prin Moldova
Mediafax.ro
Cerealele Ucrainei, pe traseu nou spre România! Trenurile, sosire la Constanța prin Moldova
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Redactia.ro
Wow, ce vila au Mariana Bitang și Octavian Bellu !!! Aici traiesc linistiti dupa ce s-au retras din sportul de performanta. Imagini
Incident rutier grav în această dimineață, pe DN 1! O persoană a fost vătămată, iar traficul a fost redirecționat
KanalD.ro
Incident rutier grav în această dimineață, pe DN 1! O persoană a fost vătămată, iar traficul a fost redirecționat

Politic

Parteneri
„Poza asta spune totul despre ultimii 10 ani la FCSB”. Andrei Vochin a pus degetul pe rană: „Baciu a fost recrutat pentru că este cuminte”
Fanatik.ro
„Poza asta spune totul despre ultimii 10 ani la FCSB”. Andrei Vochin a pus degetul pe rană: „Baciu a fost recrutat pentru că este cuminte”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online