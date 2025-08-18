Cercetătorii au descoperit activitate crescută în circuitele de recompensă și alterări ale conexiunilor responsabile de controlul impulsurilor, atenție și emoții.

Aceste videoclipuri scurte, concepute pentru a menține utilizatorii captivi, stimulează constant sistemul dopaminergic prin fiecare swipe și autoplay. În timp, acest tip de expunere intensă desensibilizează sistemul de recompensă al creierului, ceea ce face ca activități obișnuite precum cititul sau socializarea să pară mai puțin plăcute. Neurologii subliniază că mecanismele implicate sunt apropiate de cele întâlnite în dependențele comportamentale.

Impactul nu se limitează la plăcere, ci afectează și cortexul prefrontal, zona responsabilă de decizie, memorie și reglarea emoțiilor. Utilizatorii intensivi pot dezvolta dificultăți de concentrare, scăderea controlului asupra impulsurilor și o nevoie accentuată de noutate și stimulare rapidă. În consecință, sarcinile care necesită efort susținut devin mai greu de realizat.

Un alt efect semnificativ identificat este perturbarea somnului. Expunerea la lumina telefonului și la conținutul alert înainte de culcare întârzie secreția de melatonină și dereglează ceasul biologic. Aceasta afectează hipocampul, centrul memoriei, și compromite capacitatea de a stoca și procesa informații. Pe termen lung, lipsa odihnei de calitate poate duce la oboseală cronică și scăderea clarității mentale.

Specialiștii avertizează că deși clipurile scurte par o formă inofensivă de relaxare, consumul excesiv poate afecta modul în care creierul gestionează plăcerea, atenția și memoria.

Pentru a limita aceste efecte, experții recomandă stabilirea unor limite de timp, pauze regulate și diversificarea activităților online. Practicarea unui consum digital moderat poate preveni efectele negative asupra sănătății mentale și cognitive.

