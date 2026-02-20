Popularitatea bazilicii a dus la o modernizare mai rapidă

Vineri, o macara a instalat brațul superior al unei cruci pe Turnul lui Iisus Hristos, piesa centrală a bisericii, care acum se ridică la 172 de metri deasupra orașului, a anunțat biserica. Cu această adăugare, Sagrada Familia a făcut un nou pas spre finalizare, devenind, din octombrie 2025, cea mai înaltă biserică din lume, depășind turnul Ulmer Münster din Germania, care are 161 de metri.

Prima piatră a fost așezată în 1882, însă Gaudí nu se aștepta ca proiectul să fie terminat în timpul vieții sale. La moartea sa, în 1926, la vârsta de 73 de ani, după ce a fost lovit de un tramvai, doar un singur turn era finalizat.

În ultimele decenii, ritmul lucrărilor a crescut datorită popularității internaționale a bazilicii, devenită un punct de atracție major pentru turiști, atrași de stilul unic al lui Gaudí care îmbină simbolismul catolic cu forme organice. Veniturile din biletele de intrare finanțează, în mare parte, construcția continuă.

Interiorul Turnului lui Iisus Hristos este încă în lucru, iar exteriorul este înconjurat de macarale și schele. Totuși, prioritatea rămâne finalizarea acestui turn central până în iunie, când va avea loc centenarul morții lui Gaudí. Îndepărtarea schelelor din jurul turnului este planificată până atunci, pentru a permite inaugurarea oficială, a declarat biserica.

„După planurile lui Gaudí, crucea are patru brațe, astfel încât forma ei să fie recunoscută din orice direcție”, a explicat rectorul bazilicii, preotul Josep Turull. Acesta a adăugat că, dacă primăria Barcelonei va aproba, proiectul original include și un fascicul de lumină care va radia din fiecare braț al crucii, simbolizând rolul bisericii ca „far spiritual”.

La baza crucii instalate vineri, a fost inclus un vers de rugăciune, conform părintelui Turull: „Doar Tu ești Sfântul, doar Tu ești Domnul, doar Tu ești Preaînaltul”.

Muncitorii instalează ultima piesă a crucii în vârful Turnului Iisus din Sagrada Familia din Barcelona, Spania, pe 20 februarie 2026
Muncitorii instalează ultima piesă a crucii în vârful Turnului Iisus din Sagrada Familia din Barcelona, Spania, pe 20 februarie 2026. Foto: Profimedia Images

Anul acesta, Sagrada Familia va organiza mai multe evenimente pentru a celebra moștenirea arhitecturală a lui Gaudí, cunoscut pentru alte clădiri impresionante din Barcelona și din alte părți ale Spaniei. Los Angeles Times subliniază că monumentul continuă să atragă milioane de vizitatori anual, consolidându-și poziția ca simbol al modernismului catalan.

Costul total pentru construcția bazilicii Sagrada Família

Odată cu obținerea licenței oficiale de construcție, suma necesară finalizării a fost estimată la aproximativ 374 de milioane de euro. În prezent, ritmul lucrărilor a accelerat, astfel că pentru anul 2025 consiliul de administrație a prevăzut un buget de investiții cuprins între 55 și 60 de milioane de euro, după ce în 2024 au fost alocate aproximativ 86,2 milioane de euro exclusiv pentru avansarea structurii.

Pe lângă cheltuielile directe de șantier, fundația a plătit în 2019 cea mai scumpă autorizație de construcție din istoria Barcelonei, în valoare de 4,6 milioane de euro, și a acceptat un acord adițional de 36 de milioane de euro, eșalonați pe zece ani, pentru a compensa impactul urban și a îmbunătăți transportul public din jurul monumentului.

Deoarece bazilica este un templu expiator, toate aceste sume provin exclusiv din donații private și din veniturile anuale generate de turism, care în 2024 s-au situat între 125 și 133,9 milioane de euro, nefiind utilizate fonduri publice sau bisericești pentru ridicarea sa.

