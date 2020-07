Satu Mare are o populaţie de peste 386.000 de locuitori şi este judeţ de graniţă. Peste 4.000 de persoane trec zilnic prin Punctul de Frontieră Petea.



Cu toate acestea, Satu Mare are doar 82 de cazuri confirmate cu COVID-19. Cele mai puţine înregistrate în vreun judeţ, la nivel naţional. Iar numărul a rămas acelaşi de trei zile, adică nu s-a mai înregistrat niciun caz nou.



Din cele 82 de cazuri, doar doi pacienţi mai sunt internaţi în spital.



72 de oameni au fost declaraţi vindecaţi, iar 8 au murit din cauza coronavirusului. ”A fost la începutul epidemiei, în martie, şi toţi cei care au murit aveau comorbidităţi”, spune Radu Bud, prefectul de Satu Mare.

Prefect Satu Mare: ”Avem rezultatele testelor COVID-19 în câteva ore de la recoltare”

Prefectul ne-a dezvăluit cum a reuşit Satu Mare să se claseze în coada listei judeţelor, la numărul de cazuri COVID-19.



– Domnule prefect, cum aţi reuşit să ţineţi epidemia sub control?

– M-a întrebat şi domnul ministru Vela acelaşi lucru şi i-am spus că nu există o soluţie miraculoasă. Noi am luat de la început o serie de măsuri pe care alţii, inclusiv domnul Raed Arafat, le-au considerat atunci ca fiind severe.



– Ce măsuri aţi luat?

– Sunt mii de persoane ce intră zilnic în ţară prin Satu Mare şi care ar fi trebuit băgate în carantină la noi în judeţ. Vă daţi seama ce ar fi însemnat asta? Am avut atunci şi cazuri de copii mici, sub 2 ani, confirmaţi cu COVID-19… Şi am luat decizia de atunci să organizăm convoaie bine securizate, care să meargă cu aceste persoane spre localităţile de domiciliu. În plus, la aeroportul din Satu Mare aveam o singură cursă pe zi, care venea de la Londra. Iar pasagerii, după ce coborau, erau verificaţi şi trimişi cu maşinile ISU la domiciliu, ca să evităm contactul lor cu alţi oameni.



– Câte teste s-au făcut la nivel de judeţ?

– Aproape 9.500 de teste, numai azi 147. Aşteptăm acum rezultatele şi sperăm să nu fie niciunul pozitiv. Aceasta a fost o altă măsură care s-a dovedit eficientă: înfiinţarea un laborator pentru analiza testelor la Spitalul Judeţean.



”În martie am decis înființarea laboratorului şi în trei săptămâni am avut laboratorul. Până atunci, noi testam la Cluj, iar laboratorul de acolo a devenit supra-aglomerat, şi aşteptam şi 3-4 zile după rezultate. Ce măsuri poţi să mai iei după 3-4 zile, dacă se descoperă că acea persoană este pozitivă?”



– Acum în cât timp primiţi rezultatele analizelor?

– De la laboratorul Spitalului Judeţean ne vin rezultatele în câteva ore de la recoltare. Putem interveni imediat: se face ancheta epidemiologică, se identifică contacţii, se trece la izolarea lor.



Niciun pacient la ATI în Satu Mare



– Aveţi în judeţ azile de bătrâni în care ar fi putut apărea focare?

– Aceasta a fost o altă măsură pe care am luat-o! Am decis de la început ca asistenţii sociali din aceste centre să lucreze în ture: două săptămâni nu părăsesc centrul şi stau acolo, cu beneficiarii, două săptămâni stau acasă, dar la revenirea în schimb sunt testaţi şi verificaţi.



– Nu s-a procedat aşa în toată ţara?

– N-a fost o regulă la nivel naţional. Dar noi am decis să luăm această măsură, preventiv, pentru că avem destul de multe centre sociale. Mai mult, în unităţile spitaliceşti nu există acum vreo secţie care să nu aibă saloane de izolare. Orice pacient care vine pe secţie stă la izolare până îi iese testul negativ, şi în tot acest timp personalul medical se comportă cu el şi se protejează ca şi cum el ar fi un pacient infectat.



– Aveţi acum vreun pacient cu COVID-19 în ATI?

– Niciunul. Dar secţiile de terapie intensivă sunt pregătite şi am transmis că oricând putem prelua la ATI pacienţi din alte judeţe.



Prefect Sălaj: ”Monitorizăm reţelele sociale, pentru a vedea unde se organizează evenimente”

Astăzi este a cincea zi în care în judeţul Sălaj se înregistrează acelaşi număr de confirmaţi cu noul coronavirus: 121.



Judeţul cu peste 243.000 de locuitori se învecinează cu Satu Mare, dar şi Maramureş, Cluj şi Bihor, unde numărul cazurilor creşte încetişor, dar constant. ”Am luat măsurile normale de profilaxie care există la nivel naţional”, spune Virgil Ţurcaş, prefectul judeţului Sălaj. El ne-a mărturist însă că verifică personal, pentru a vedea dacă aceste măsuri sunt respectate.

Chiar azi am mers la un magazin şi am vrut să intru fără mască. Aveam masca la mine, dar am vrut să verific dacă mi se permite accesul. Iar cel de la intrare nu m-a lăsat să trec.

Virgil Ţurcaş, prefect Sălaj:

– Domnule prefect, ce faceţi în plus faţă de alte judeţe de reuşiţi să nu mai înregistraţi cazuri noi de COVID-19?

– Facem controale, cu jandarmi, poliţie şi DSP. Şi monitorizăm pe facebook. Ştiţi că acum toate evenimentele se anunţă pe reţelele sociale. Cum apare anunţul, se deplasează cineva la ei şi verifică dacă se respectă măsurile pentru siguranţa populaţiei. Chiar azi am avut un eveniment religios organizat de un cult şi am mers acolo, pentru a lua măsuri. Facem asta preventiv.



Cetăţenii ar trebui să se simtă responsabilizaţi, nu agresaţi de instituţiile statului.

Virgil Ţurcaş, prefect Sălaj:

– Aţi avut focare în spitale sau în azile de bătrâni?

– Am încercat să evităm astfel de incidente în spitale. Iar, în urmă cu o lună, am avut un focar la un azil, dar am trecut peste.



– Din cei 121 de pacienţi confirmaţi, câţi mai sunt în spital?

– Avem 101 persoane declarate vindecate, 15 decese şi 5 pacienţi cu COVID-19 internaţi în spital, din care o persoană internată la terapie intensivă.

