Pentru poziția de vânzător, retailerul german solicită candidaților să aibă absolvite cel puțin opt clase. Deși experiența într-un rol similar pe piața de retail constituie un avantaj, aceasta nu reprezintă o condiție eliminatorie.

Printre sarcinile zilnice ale viitorilor angajați se numără sprijinirea clienților la cumpărături, aprovizionarea rafturilor, verificarea termenelor de valabilitate și a prospețimii produselor, încasarea la casele de marcat, participarea la inventare și menținerea ordinii în spațiul comercial. Candidații selectați vor lucra în ture și în weekend, primind în schimb două zile libere în timpul săptămânii.

Salariul de bază afișat de companie pentru un vânzător este de 5.300 de lei, însă venitul mediu brut lunar ajunge la 7.300 de lei. Această sumă include salariul brut, tichetele de masă, sporurile legale și diversele bonusuri acordate de companie.

Pachetul suplimentar de beneficii cuprinde instruire alături de un mentor, plata orelor suplimentare, cel puțin un weekend liber pe lună, zile libere acordate de Crăciun și Paște, asigurare privată de sănătate, asigurare de viață și de accidente, precum și o zi liberă plătită cu ocazia zilei de naștere.

În paralel, Lidl recrutează și un responsabil de tură pentru locația din Bistrița. Pentru acest rol, criteriile de selecție prevăd absolvirea a minimum 11 clase sau a unei școli profesionale, alături de cel puțin un an de experiență profesională în domeniul comercial.

Persoana angajată pe acest post va combina activitățile operative din magazin cu atribuțiile administrative legate de plasarea comenzilor, gestionarea stocurilor și organizarea inventarelor, având și un rol activ în coordonarea și motivarea echipei.

Salariul de pornire oferit pentru postul de responsabil de tură este de 6.850 de lei, iar venitul mediu brut lunar poate atinge 9.100 de lei, sumă formată din salariul de bază, bonuri de masă, prime și sporuri. Beneficiile sunt similare cu cele oferite vânzătorilor, la care se adaugă programe dedicate de dezvoltare profesională și avansare în carieră.

Noul magazin Lidl de pe strada Compozitorilor din Bistrița a fost deja recepționat din punct de vedere tehnic și al construcției, însă compania nu a anunțat încă data oficială la care va avea loc marea deschidere. Persoanele interesate să ocupe unul dintre posturile disponibile pot trimite candidatura online, direct pe platforma de recrutare a retailerului, fără a fi necesară crearea unui cont de utilizator.

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