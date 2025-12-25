Șase luni pe o insulă pustie din Scoția

Un nou an aduce uneori și oportunități profesionale neobișnuite. De această dată, oferta vine din nord-vestul Scoției și a atras atenția presei internaționale, inclusiv a BBC News, care a relatat pe larg despre acest post ieșit din comun.

Scottish Wildlife Trust caută un ranger pentru insula Handa, o mică insulă complet nelocuită, situată în largul regiunii Highlands. Contractul este pe șase luni, din martie până în septembrie, și presupune mult mai mult decât protejarea faunei sălbatice.

Insula Handa are o suprafață de aproximativ 760 de acri și poate fi accesată doar cu un feribot din micul port Tarbet, aflat în apropierea satului Scourie.

Pe insulă nu există magazine, spălătorii, drumuri sau infrastructură modernă.

Prin urmare, rangerul va trebui să își organizeze periodic deplasări pe continent pentru cumpărături săptămânale, spălatul hainelor sau aprovizionarea cu butelii de gaz pentru gătit și încălzire. Vremea imprevizibilă poate întrerupe însă legăturile cu uscatul timp de mai multe zile, ceea ce face ca planificarea, autonomia și spiritul practic să fie esențiale.

Loc de muncă printre păsări marine, foci și balene

Handa este un adevărat sanctuar natural. Insula găzduiește zeci de mii de păsări marine, iar de pe țărm pot fi observate frecvent balene, rechini elefant și foci.

Printre responsabilitățile rangerului se numără monitorizarea faunei, în special a păsărilor marine, coordonarea și ghidarea unei echipe de voluntari, gestionarea fluxului de aproximativ 8.000 de vizitatori pe durata sezonului estival, dar și contribuția directă la conservarea ecosistemului insulei.

Viața în comunitate, parte din contract

Unul dintre cele mai sensibile aspecte ale postului este conviețuirea. Rangerul locuiește pe insulă împreună cu voluntarii, în aceleași spații, împărțind atât lucrul, cât și timpul liber.

„Persoanele cu care lucrezi sunt și cele cu care socializezi seara. Avem nevoie de cineva confortabil cu viața comunitară, capabil să conducă, dar și să se adapteze. Este un rol provocator, dar candidatul ideal va petrece zile calde și însorite într-unul dintre cele mai frumoase și incitante locuri din Scoția”, a declarat Rab Potter, responsabil al rezervațiilor din cadrul Trustului.

Salariu, cazare și perioadă de lucru

Oferta include:

salariu de 26.112 lire sterline

cazare gratuită într-un adăpost construit special pentru rangeri

perioadă de lucru: martie – septembrie

Postul nu e pentru oricine: necesită rezistență fizică, cunoștințe solide de mediu, capacități organizatorice și adaptabilitate la izolare. În schimb, oferă o experiență profesională și personală rară: timp, liniște și contact direct cu unul dintre cele mai spectaculoase peisaje naturale ale Scoției.

Cum poți lucra în Scoția

Cetățenii români pot lucra în Scoția prin sistemul de imigrare pe bază de puncte al Marii Britanii, post-Brexit, fără drepturi automate UE, dar cu viză de muncă accesibilă pentru joburi calificate.​

Cerințe principale pentru viză:

Oferta de muncă de la sponsor autorizat (Certificate of Sponsorship – CoS) pe lista joburilor eligibile (ex. IT, sănătate, inginerie), cu salariu minim 25.600 GBP/an (sau echivalent orar).​

Dovadă engleză (IELTS 4.0+ sau echivalent), puncte pentru calificare (diplomă, experiență) și fonduri minime (945 GBP).​

Pre-settled/settled status dacă aplicat pre-2021 prin EUSS; altfel, Skilled Worker Visa (3-5 ani, extensibilă spre Indefinite Leave).​

Sectoare populare în Scoția:

Sănătate (asistenți medicali, îngrijitori): salarii 12-14 GBP/oră, sponsori NHS abundenți.​

HoReCa, construcții, IT: joburi sponsorizate pe Indeed/Findajob, cu relocare uneori inclusă.

Platforme: gov.uk pentru viză, indeed.co.uk/jobs Scotland, mygov.scot pentru ghiduri locale.

Recent, Insula Gasker din Scoția, o mică și spectaculoasă întindere de pământ nelocuită din arhipelagul Hebridelor, a fost scoasă la vânzare pentru o sumă de aproximativ 130.000 de euro, echivalentul unui apartament cu două camere în București. Situată la vest de sudul insulei Harris, Gasker oferă un peisaj natural spectaculos, cu stânci abrupte, pajiști verzi și lochani cu apă dulce. Insula se întinde pe aproximativ 28 de hectare și face parte dintr-o zonă de o frumusețe naturală remarcabilă, complet neatinsă de om.