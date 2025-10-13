O bucată de paradis scoțian, la prețul unei locuințe din Capitală

Situată la vest de sudul insulei Harris, Gasker oferă un peisaj natural spectaculos, cu stânci abrupte, pajiști verzi și lochani cu apă dulce. Insula se întinde pe aproximativ 28 de hectare și face parte dintr-o zonă de o frumusețe naturală remarcabilă, complet neatinsă de om.

„Aceasta este o oportunitate excepțională de a-ți asigura o insulă privată într-unul dintre cele mai dramatice și nealterate locuri din Insulele Britanice”, a declarat Claire Acheson, reprezentanta agenției imobiliare Galbraith, citată de publicația Scottish Field.

Un refugiu natural cu valoare ecologică rară

Departe de civilizație, insula este un refugiu pentru păsări și alte specii sălbatice, fiind inclusă în Situl de Interes Științific Small Seal Islands, renumit pentru colonia de reproducere a focilor cenușii.

„Gasker oferă nu doar peisaje și faună sălbatică ce îți taie respirația, ci și potențialul pentru o retragere cu adevărat unică”, a adăugat Acheson.

Priveliștile asupra insulelor vecine, Harris, Scarp și Taransay, transformă Gasker într-un loc ideal pentru cei care caută liniște și izolare totală.

Acces doar cu barca și nicio locuință pe insulă

Debarcarea se poate face doar cu ambarcațiuni mici, în funcție de condițiile de maree, fie în golful Geo Iar, la nord, fie în Geodha Ear, la sud.

Pe insulă nu există locuințe sau servicii, dar specialiștii susțin că, cu autorizațiile necesare, s-ar putea construi o colibă sau o cabană modestă. Singura structură existentă este un far automat, deținut și întreținut periodic de Northern Lighthouse Board, autoritatea care administrează farurile din Scoția.

În timp ce insulele se vând, prețurile locuințelor cresc

Interesul pentru astfel de proprietăți unice vine într-un moment în care prețurile locuințelor din marile orașe europene au crescut puternic. Potrivit experților imobiliari, în ultimul an, locuințele s-au scumpit cu aproximativ 20%, iar în București, metrul pătrat a depășit frecvent 2.000–3.000 de euro.

În iulie 2025, un apartament cu două camere costa în medie peste 100.000 de euro, iar în zonele centrale, precum Alba Iulia – Decebal – Muncii, prețul mediu ajungea la 193.000 de euro.

Prin comparație, o insulă întreagă în Scoția, cu peisaje sălbatice, aer curat și liniște absolută, poate fi cumpărată la un preț mai mic decât un apartament în Capitală.

„Un vis pentru cei care vor să scape de lume”

Gasker nu are drumuri, rețea electrică sau vecini. Tocmai de aceea, spun specialiștii, atrage un tip aparte de cumpărători.

„Pentru unii oameni, o astfel de proprietate nu e o investiție, ci o evadare, o șansă de a trăi altfel, în mijlocul naturii”, a explicat un agent imobiliar local.

Deși izolată, insula are o valoare naturală și emoțională uriașă, reprezentând un colț de lume unde timpul pare că s-a oprit.

