Tichetul de 50 de lei introdus prin OUG

Constănțenii vulnerabili pot beneficia de un sprijin financiar pentru plata facturilor la energie electrică, potrivit unei noi ordonanțe de urgență. Ordonanța nr. 35/2025 se referă la „introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflaţi în situaţia de sărăcie energetică”.

Conform Primăria Constanța, tichetul electronic de energie în valoare de 50 de lei pe lună va fi acordat în perioada 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.

Cine poate beneficia de acest ajutor?

Potrivit sursei citate, beneficiarii acestui sprijin sunt:

Persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei

Familiile cu un venit net lunar pe membru de maximum 1.784 lei

Aceste tichete pot fi folosite doar pentru plata facturilor emise după 1 iulie 2025, aferente consumului realizat începând cu această dată.

Salariul minim net în România în 2025 este de aproximativ 2.574 lei lunar pentru un program normal de lucru, calculat pe un salariu minim brut de 4.050 lei. Aceasta valoare netă rezultă după aplicarea deducerilor fiscale și contribuțiilor obligatorii.

Cum se poate solicita tichetul de energie?

Există mai multe modalități de a depune cererea pentru obținerea tichetului:

1. Online, prin platforma electronică EPIDS (epids.mmuncii.ro);

2. Prin intermediul reprezentanților oficiului poștal de care aparține locul de consum;

3. La sediul Serviciului Sprijin Comunitar și evenimente sociale din Constanța, strada Zorelelor nr. 69.

Depunerea cererilor va începe din data de 28.08.2025.

Unde se pot obține informații suplimentare?

Cetățenii interesați pot găsi mai multe detalii:

Pe site-ul Direcției generale de asistență socială Constanța (www.dgas-ct.ro);

La sediul Serviciului sprijin comunitar și evenimente sociale din Constanța;

Telefonic, la numărul 0341 454 669.

Programul de lucru pentru informații este de luni până joi între 08.00-16.30 și vineri între 08.00-14.00.

Această măsură vine în sprijinul constănțenilor aflați în situație de vulnerabilitate energetică, oferindu-le o soluție pentru a face față creșterii prețurilor la energie electrică. Este important ca cei care se încadrează în criteriile de eligibilitate să profite de această oportunitate și să solicite sprijinul financiar disponibil.