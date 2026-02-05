Salariu de 6.000 de euro net pe lună, se caută șoferi de cisternă, inclusiv români: „Cazare în cameră single”

Condiții de lucru și beneficii premium însoțesc aceste anunțuri. Companiile olandeze caută forță de muncă calificată, punând accent pe cetățenii UE și oferind contracte de muncă bazate pe legislația locală (CAO).

Printre cele mai atractive beneficii menționate în ofertele actuale se numără o remunerație atractivă, plata săptămânală, sau cazare asigurată.

Salariile pornesc de la 3.600 – 4.000 de euro și pot ajunge la pragul de 6.000 de euro net lunar, în funcție de specializare și orele lucrate. Un avantaj major pentru stabilitatea financiară a angajaților este dat de plata săptămânală a salariului. În plus, șoferii beneficiază de cazare gratuită în camere single, eliminând astfel una dintre cele mai mari griji logistice și financiare.

Activitatea se desfășoară pe camioane noi, bine întreținute. Cerințe specifice pentru postul de șofer de cisternă: ADR și experiență cu substanțe periculoase.

Pe lângă transportul specializat, există cerere și pentru distribuția de marfă (categorii C & CE), unde șoferii efectuează între 3 și 6 opriri pe zi, beneficiind de un tarif orar de aproximativ 20,24 euro, de asemenea în Olanda.

Oferta din Olanda se situează la vârful piramidei salariale din Uniunea Europeană.

Diferența majoră în cazul ofertei olandeze actuale este structura contractului (Dutch contract) și includerea facilităților precum camera single, care pot salva șoferului cheltuieli de peste 800-1.000 de euro lunar, sumă care în alte țări ar fi suportată din venitul propriu.

Pentru cei interesați de aceste posturi, recrutările se fac pe baza unui CV trimis la adresa info@jobkeep.eu, anunțurile fiind postate pe portalul Jobkeep.

Acest articol a fost realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale (AI), care a generat tabelul cu datele despre salariile șoferilor în câteva țări din UE, realizat cu date din surse deschise

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE