Salarii mai mari în domeniul îngrijirii: ce s-a stabilit

Guvernul federal german a adoptat un nou regulament pe baza recomandărilor Comisiei pentru Îngrijire, care prevede creșterea salariului minim în acest sector. Noile tarife vor fi valabile până în septembrie 2028, iar o altă majorare este deja planificată pentru iulie 2027.

Din iulie 2026, îngrijitorii fără calificare vor primi un salariu minim de 16,52 euro brut pe oră, personalul auxiliar calificat va câștiga cel puțin 17,80 euro brut pe oră, iar personalul specializat, cum ar fi asistenții medicali, va avea un tarif minim de 21,03 euro brut pe oră. Angajații vor beneficia în continuare de nouă zile suplimentare de concediu plătit anual.

Critici din partea sindicatului ver.di privind noile creșteri salariale

Sindicatul ver.di consideră că noile salarii sunt insuficiente. Sylvia Bühler, membră a conducerii sindicatului, a declarat: „Am fi dorit o apropiere mai mare de salariile de început din sectorul public, dar angajatorii au respins această propunere. Am acceptat acest compromis doar cu inima grea”.

Reprezentanții ver.di susțin că veniturile majorate nu reflectă dificultatea și importanța muncii din acest sector. De asemenea, sindicatul avertizează că măsurile nu vor opri exodul personalului din centrele de îngrijire către spitale, unde salariile sunt mai atractive.

Miniștrii susțin măsura, dar recunosc limitele

Ministrul federal al Muncii, Bärbel Bas, a subliniat importanța noilor salarii: „O plată mai bună este esențială pentru ca oamenii să aleagă cu plăcere această profesie și pentru a asigura îngrijirea celor care au nevoie de ajutor”.

La rândul său, ministrul Sănătății, Nina Warken, a menționat că salariile medii actuale din sector depășesc deja noile minime. Ea a adăugat că Executivul intenționează să sprijine sistemul și prin măsuri precum reducerea birocrației și extinderea competențelor personalului medical.

Criza de personal din îngrijire: o problemă majoră

Această majorare salarială intervine într-un moment critic. Conform Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, domeniul îngrijirii este al doilea cel mai afectat de lipsa forței de muncă din Germania. Peste 17.600 de posturi cu normă întreagă sunt vacante, iar procesul de ocupare a unui loc de muncă durează, în medie, peste 200 de zile.

Pe termen lung, situația ar putea deveni și mai gravă. Oficiul Federal de Statistică estimează că până în 2049, Germania ar putea avea un deficit de 690.000 de specialiști în domeniul îngrijirii. În prezent, creșterea numărului de angajați provine aproape exclusiv din recrutarea de personal din străinătate. Măsurile recente sunt doar un pas mic către rezolvarea unei probleme de proporții naționale.

Aviația, sistemul medical și domeniul juridic se află în fruntea clasamentului celor mai bine plătite joburi din Germania, potrivit datelor publicate de Oficiul Federal de Statistică (Destatis).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE