Cele mai mari salarii din Germania

Analiza arată că unele dintre cele mai mari salarii din țară sunt înregistrate în domenii care presupun responsabilități ridicate și un nivel mare de calificare.

Pe primul loc se află sectorul aviației, unde piloții au cele mai mari câștiguri din Germania.

Potrivit datelor oficiale, aceștia pot ajunge la un câștig brut lunar mediu de aproximativ 27.459 de euro, fiind urmați de alte profesii bine plătite.

Printre acestea se numără managerii din domeniul medicinei umane și stomatologiei (14.269 de euro pe lună în medie), sportivii profesioniști (14.000 de euro pe lună în medie) sau specialiștii din controlul traficului aerian (12.904 euro pe lună).

De asemenea, pozițiile de conducere din domeniul juridic și din sistemul judiciar (12.856 de euro pe lună) se află printre cele mai bine remunerate din economia germană.

Lista este completată de manageri din domeniul veterinar (12.387 de euro/lună ), membri ai ordinelor religioase (12.319 euro.lună) și alți specialiști din sectoare foarte specializate.

Un studiu recent, realizat de platforma LeasingMarkt.de, arată câte salarii îți trebuie pentru a cumpăra un Volkswagen Golf nou. Studiul arată diferențe uriașe între profesii, de la angajați din supermarket până la directori ai marilor companii listate la bursă.

Salarii mari și în sectorul feroviar. Cât câștigă mecanicii de locomotivă

În sectorul transporturilor, salariile diferă semnificativ în funcție de complexitatea jobului, în Germania.

Datele arată că lucrările extrem de complexe din construcția de căi ferate sunt printre cel mai bine plătite, cu un câștig brut lunar mediu de aproximativ 6.229 de euro.

De asemenea, inspecția și întreținerea infrastructurii feroviare în poziții extrem de complexe aduc venituri medii de aproximativ 6.074 de euro brut pe lună.

În schimb, salariile sunt mai mici pentru joburile de operare.

Mecanicii de locomotivă și de alte vehicule feroviare câștigă în medie aproximativ 4.322 de euro brut pe lună, în timp ce lucrătorii din operațiuni tehnice feroviare au salarii medii de 4.188 de euro.

Șoferii de autobuz și vatmanii se află și mai jos în clasament, cu venituri de aproximativ 3.585 de euro brut lunar, iar unele dintre cele mai mici câștiguri din domeniul transporturilor sunt înregistrate în serviciile rutiere și feroviare, cu aproximativ 3.568 de euro pe lună.

Diferențe mari față de Regatul Unit

Datele arată că, deși salariile mecanicilor de locomotivă din Germania sunt relativ ridicate la nivel european, acestea rămân sub media națională a veniturilor din țară.

În schimb, în Regatul Unit situația este diferită. Angajații din sectorul feroviar și al metroului câștigă semnificativ mai mult decât salariul mediu național.

Potrivit Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie, venitul brut anual mediu pentru angajații cu normă întreagă era de 37.430 de lire sterline (aproximativ 44.211 euro) în 2024.

În același timp, mecanicii de tren și tramvai câștigau în medie 63.958 de lire sterline (aproximativ 75.545 de euro) pe an, ceea ce îi plasează printre primele 20 de ocupații cel mai bine plătite din Marea Britanie.

