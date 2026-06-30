Măsura a apărut după dispute intense între PSD și PNL, pentru că social-democrații au vrut creșterea salariului minim pe economie, deși premierul interimar Ilie Bolojan nu își dorea această majorarea, la acel moment. Atunci, PSD a amenințat cu moțiunea de cenzură, mai ales că avem și o lege care prevede o creștere anuală a salariului minim pe economie.

„Guvernul a aprobat Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care prevede majorarea nivelului acestuia la 4.325 lei lunar începând cu data de 1 iulie 2026, față de 4.050 lei cât este în prezent”, anunța, pe 12 martie, Ministerul Muncii.

Sursa: Monitorul Oficial al României

Iată, mai jos, o sinteză a implicațiilor pe care le va avea creșterea salarială de miercuri, 1 iulie 2026, în România.

Cât ajunge salariul brut de la 1 iulie și cu cât rămâne un român în mână

Salariul minim brut pe economie din România se majorează, începând cu 1 iulie 2026, la 4.325 de lei, marcând o creștere de 275 de lei față de valoarea anterioară de 4.050 de lei.

Conform Ministerului Muncii, această schimbare va aduce pentru o parte din români un salariu minim net de 2.699 de lei, după aplicarea unei deduceri fiscale de 200 de lei. Mai precis, creșterea efectivă a venitului net este de aproximativ 125 de lei – acești bani îi vor primi în plus românii de la 1 iulie.

Această măsură, aprobată de Guvern, care prevede o majorare de 6,8%, va influența direct veniturile a peste 1,7 milioane de angajați, conform estimărilor oficiale.

Foto: Libertatea

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, declara, pe 12 martie, după adoptare, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.

Salariul minim brut este suma minimă pe care angajatorii trebuie să o respecte pentru un program normal de lucru, fiind stabilit prin hotărâre de Guvern.

În plus, această creștere poate influența nu doar veniturile celor care câștigă salariul minim, ci și negocierile salariale din alte categorii de venituri, precum și costurile asociate contribuțiilor sociale și beneficiilor.

Pentru angajați, diferența dintre salariul brut și salariul net este un aspect esențial. În termeni simpli, salariul brut reprezintă suma totală prevăzută în contractul de muncă înainte de aplicarea taxelor și contribuțiilor obligatorii.

Pe de altă parte, salariul net este suma care ajunge efectiv în contul angajatului, după ce statul reține contribuțiile sociale și impozitul pe venit.

De exemplu, două persoane care câștigă salarii brute diferite pot avea venituri nete variabile, deoarece acestea depind de deducerile personale sau alte facilități fiscale. În practică, salariul net reflectă exact venitul disponibil al angajatului, după reținerea taxelor.

Mai precis, salariul minim brut va fi de 4.325 de la 1 iulie, ia românii vor rămâne în mână cu 2.699 lei, bani în care este inclusă și majorarea de 125 de lei.

Guvernul subliniază că decizia de majorare urmărește să sprijine adaptarea salariilor la costurile tot mai mari ale vieții și să reducă decalajele economice din țară.

Ce își poate cumpăra un român cu cei 125 de lei, primiți în plus la salariul minim

Banii pe care îi va primi în mână un român, după majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026, înseamnă aproximativ 125 de lei.

Folosind prețuri medii actuale din România, iată ce își poate cumpăra în plus un angajat care muncește pe salariul minim, după 1 iulie.

Majorarea de aproximativ 125 de lei net ar însemna, orientativ:

22 de pâini de 500 g (la un preț mediu de 5,6 lei/bucată) sau

17 litri de lapte (aproximativ 7 lei/litru) sau

8 cartoane de câte 12 ouă, adică aproape 100 de ouă sau

4 kg de piept de pui sau

22 kg de mere sau

aproape 32 kg de cartofi sau

12 kg de roșii sau

aproximativ 20 de litri de benzină, suficienți pentru circa 300-350 km în cazul unei mașini cu un consum de 6-7 l/100 km.

Foto creată cu ajutorul Chat GPT. Sursa: Libertatea

Cât va costa o oră de muncă, după majorarea salariului minim

Salariul minim brut pe țară va crește la 4.325 de lei lunar începând cu data de 1 iulie 2026. Aceasta reprezintă o majorare de 275 de lei față de nivelul actual, de 4.050 de lei brut.

În realitate, creșterea salarială se traduce într-un plus net de aproximativ 125 de lei lunar pentru angajații plătiți cu salariul minim.

Pentru un program de lucru de 166 de ore pe lună, salariul minim pe oră va ajunge la 25,949 lei, potrivit calculelor.

„Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună”, potrivit Ministerul Muncii.

Ce taxe se rețin din salariul brut în 2026

Românii care sunt angajați cu contract individual de muncă sunt obligați să contribuie la sistemele publice prin mai multe taxe, precum CAS, CASS și impozitul pe venit.

Contribuția pentru pensie (CAS): una dintre reținerile principale din salariul brut este CAS, care reprezintă contribuția la sistemul public de pensii. Valoarea acesteia este de 25% din baza de calcul. Fondurile colectate sunt utilizate pentru finanțarea pensiilor acordate prin sistemul public.

Contribuția pentru sănătate (CASS): un alt procent semnificativ este alocat contribuției pentru sănătate (CASS), stabilit la 10% din salariul brut. Această contribuție asigură accesul angajaților la serviciile medicale din sistemul public de sănătate.

Impozitul pe venit: după reținerea CAS și CASS, se calculează baza impozabilă pentru aplicarea impozitului pe venit, în valoare de 10%. În plus, angajatorii achită contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), de 2,25%, un cost suportat integral de companie și care nu afectează salariul net al angajatului.

Cum se calculează salariului net în România

Pentru a înțelege cum salariul brut al unui angajat român este transformat în salariu net, să analizăm un exemplu concret. La un salariu brut de 5.000 de lei:

CAS (25%) înseamnă 1.250 de lei

CASS (10%) însumează 500 de lei

baza de calcul pentru impozit este 3.250 de lei

impozitul pe venit (10%) este 325 de lei.

Foto: Libertatea

Astfel, salariul net primit de angajat este de 3.425 de lei din brutul de 5.000 de lei. Totuși, suma finală poate varia în funcție de deducerile personale sau alte facilități fiscale aplicabile.

Acest mecanism de calcul este esențial pentru orice angajat care dorește să-și gestioneze corect veniturile și cheltuielile lunare.

Câți români sunt plătiți cu salariul minim și unde lucrează

Peste 800.000 de români sunt plătiți în acest moment cu salariul minim pe economie, însă, de majorări vor beneficia, începând de miercuri, 1,7 milioane de români, potrivit datelor de la Ministerul Muncii.

Salariul minim reprezintă limita pe care orice angajator este obligat să o respecte pentru salariații cu normă întreagă.

Cele mai multe persoane plătite cu salariul minim lucrează în domenii precum:

comerț

servicii

industria alimentară

producție

HoReCa.

În aceste sectoare, veniturile se situează de obicei în apropierea nivelului minim stabilit prin lege.

Ce faci dacă angajatorul te plătește sub salariul minim

Codul Muncii prevede clar: plata unui salariu sub nivelul minim legal este interzisă.

Niciun angajator nu poate stabili prin contract un salariu de bază mai mic decât nivelul salariului minim prevăzut de lege, arată legislația.

Încălcarea acestei prevederi poate atrage sancțiuni severe pentru firmele care nu respectă regulile.

În cazul în care un angajat suspectează că i-au fost încălcate drepturile salariale, acesta poate solicita clarificări angajatorului, poate sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă sau chiar iniția demersuri legale pentru recuperarea sumelor datorate.

Majorarea salariului minim nu înseamnă doar că unii angajați vor primi mai mulți bani în mână. Ea produce efecte în lanț în economie, asupra companiilor, amenzilor, contribuțiilor și chiar asupra unor contracte de muncă.

Iată, pe scurt, câteva dintre principalele consecințe:

Cresc amenzile la circulație și punctul de amendă

De la 1 iulie 2026, creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei ar putea influența și valoarea amenzilor de circulație, conform Codului Rutier. Totuși, Guvernul ar putea decide să înghețe punctul de amendă, așa cum s-a întâmplat anterior, însă termenul este scurt și premierul interimar nu a făcut niciun anunț pe această temă.

În prezent, punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut. Dacă Executivul nu intervine, acesta va crește de la 202,5 lei la 216,25 lei, un avans de 6,8%.

Astfel, amenzile pentru depășirea limitei de viteză vor fi mai mari:

pentru depășirea vitezei cu 10-20 km/h: între 432,5 și 648,75 lei (2-3 puncte-amendă)

pentru depășirea vitezei cu 21-30 km/h: între 865 și 1.081,25 lei (4-5 puncte-amendă)

pentru depășirea vitezei cu 31-40 km/h: între 1.297,5 și 1.730 de lei (6-8 puncte-amendă).

Totuși, o decizie finală nu a fost luată. În contextul actual, Guvernul interimar nu are atribuții depline pentru a adopta o ordonanță de urgență privind plafonarea punctului de amendă.

O posibilă soluție ar fi includerea unui amendament într-un proiect legislativ aflat deja în dezbatere parlamentară.

Se scumpește motorina

Fără legătură cu creșterea salariului minim, tot de miercuri, 1 iulie, este de așteptat să se majoreze și prețul carburanților, după ce azi a picat extinderea plafonării prețului la motorină.

Piața carburanților funcționează momentan în baza unei reglementări de criză, adoptate de Guvern în martie 2026, care limitează adaosurile comerciale ale distribuitorilor la nivelul de anul trecut și permite majorarea prețurilor o singură dată pe zi.

Totodată, acciza la motorină a fost redusă temporar cu 30 de bani pe litru, generând o scădere totală de 36 de bani pe litru, măsură valabilă până în noaptea de 30 iunie.

Aceste măsuri au fost introduse ca răspuns la criza energetică globală declanșată de conflictul din Golful Persic, care a afectat traficul prin Strâmtoarea Ormuz și a dus prețul petrolului la 120 de dolari pe baril.

„Nu s-a obținut astăzi prelungirea plafonării prețului la motorină. Proiectul a fost votat marți de trei comisii, însă au fost probleme la cea de Buget-Finanţe. Gradual, va crește prețul motorinei cu 30-35 bani minim, per litru”, a estimat marți Bogdan Ivan, pentru ziarul Libertatea.

Totuși, există posibilitatea ca firmele să ajusteze prețurile conform cotațiilor internaționale, ceea ce ar putea duce la o ieftinire a benzinei și o creștere mai mică a prețului motorinei.

Se scumpește și vechimea la pensie

Românii care vor să își completeze stagiul de cotizare la pensie prin intermediul unui contract de asigurare socială vor plăti contribuții mai mari începând cu 1 iulie 2026, după decizia Guvernului de a majora salariul minim brut pe economie de la 4.050 de lei la 4.325 de lei.

În momentul de față, salariul minim brut pe economie este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă o contribuție lunară minimă de 1.012,50 lei și un cost anual de 12.150 de lei pentru fiecare an de vechime achiziționat.

Odată cu creșterea salariului minim la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, contribuția lunară minimă va urca la 1.081,25 lei, echivalentul a 12.975 de lei pentru un an de cotizare. Calculat pe an, înseamnă o diferență de 825 de lei în plus.

Stagiul minim de cotizare la români necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, în timp ce stagiul complet este de 35 de ani.

Contribuțiile vor fi actualizate automat în funcție de noul salariu minim brut, iar persoanele implicate vor fi notificate în legătură cu modificările.

Creșterea salariului minim afectează plafoanele fiscale

Noul nivel al salariului minim are implicații și pentru contribuabilii cu venituri independente, din chirii sau dividende, unde anumite contribuții sunt raportate la praguri multiple de salarii minime brute.

Astfel, noile plafoane de referință sunt următoarele:

6 salarii minime brute: 25.950 lei

12 salarii minime brute: 51.900 lei

24 de salarii minime brute: 103.800 lei

72 de salarii minime brute: 311.400 lei.

Scade suma scutită de taxe din venitul minim

Creșterea salariului minim influențează și limitele fiscale și contribuțiile calculate pe baza acestuia.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, suma de 300 de lei din salariu este netaxabilă, cu condiția respectării cerințelor legale.

De la 1 iulie, însă, această sumă scade la 200 de lei lunar și rămâne valabilă până la 31 decembrie 2026.

Totodată, plafonul de venit brut lunar necesar pentru a beneficia de această facilitate fiscală va crește la 4.600 de lei.

În acest calcul nu intră tichetele de masă, voucherele de vacanță sau indemnizația de hrană, dacă acestea sunt acordate conform legii.

Creșteri pentru indemnizații

Această majorare influențează și valoarea unor indemnizații stabilite în funcție de salariul minim.

De exemplu, indemnizația pentru internship, conform Legii 176/2018, nu poate fi mai mică de 50% din salariul minim brut.

Începând cu 1 iulie 2026, aceasta va ajunge la cel puțin 2.162,5 lei brut lunar, comparativ cu 2.025 de lei brut anterior.

Măsurile ce intră în vigoare de la 1 iulie 2026 au fost adoptate pentru a sprijini angajații cu salarii mici, dar și pentru a ajusta pragurile fiscale și indemnizațiile, în contextul creșterii salariului minim.

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