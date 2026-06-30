Astfel, plafonarea prețului la motorină nu va mai fi prelungită după 30 iunie, după ce proiectul legislativ care ar fi permis extinderea măsurii până la 30 noiembrie nu a mai ajuns la votul final al Camerei Deputaților.

Cât vor costa carburanții, din 1 iulie

„Nu s-a obținut astăzi prelungirea plafonării prețului la motorină. Proiectul a fost votat marți de trei comisii, însă au fost probleme la cea de Buget-Finanţe”, a spus fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

În aceste condiții, românii se pot aștepta la o scumpire a motorinei, începând din 1 iulie, după cum a estimat și fostul ministru al Energiei.

„Gradual, va crește prețul motorinei cu 30-35 bani minim, per litru”, a estimat Bogdan Ivan, pentru ziarul Libertatea.

De câteva zile, prețul benzinei și al motorinei în România a stagnat, iar cea mai ieftină motorină costă de aproape o săptămână 9,18 lei/litru.

În contextul actual, motorina ar putea să se vândă de miercuri, 1 iulie, cu un preț minim de circa 9,53 lei/litru.

Bogdan Ivan: PNL a blocat prelungirea perioadei în care putem plafona prețul carburanților

„De mâine, benzina și motorina se pot scumpi. Mulțumiți PNL! Astăzi, în Parlament, PNL a blocat prelungirea perioadei în care România poate aplica măsuri de protecție pe piața carburanților. După ce am primit avize favorabile de la Comisia pentru industrii, condusă de Bende Șandor (UDMR), Comisia pentru muncă, condusă de Adrian Solomon (PSD), respectiv Comisia pentru politică economică, condusă de Costel Dunava (PSD), PNL a refuzat să convoace ședința Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, condusă de Bogdan Huțucă”, a reacționat Bogdan Ivan, marți, pe pagina de Facebook.

Proiectul de lege aproba Ordonanța de Urgență nr. 19/2026 și permitea continuarea schemei de plafonare a prețului la motorină până la sfârșitul lunii noiembrie.

Aceste măsuri au fost introduse ca răspuns la criza energetică globală declanșată de conflictul din Golful Persic, care a afectat traficul prin Strâmtoarea Ormuz și a dus prețul petrolului la 120 de dolari pe baril.

Prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au crescut cu 20,7% în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar România este singura ţară din UE unde motorina s-a scumpit în mai faţă de luna precedentă, conform datelor publicate de Eurostat.

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